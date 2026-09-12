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Хуситы захватили ключевой остров в Баб-эль-Мандебском проливе

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  • 12.09.2026, 9:15
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Хуситы захватили ключевой остров в Баб-эль-Мандебском проливе
Хуситы на военном параде в Амране, в Йемене, 20 декабря 2023 года
Фото: Reuters

После того, как Трамп отказался наносить по ним удары.

Йеменские хуситы, поддержку которым оказывает Иран, достигли острова Перим — важной стратегической точки, с которой можно контролировать узкий проход в Красное море, утверждают источники в международно признанном правительстве Йемена. Сами хуситы о захвате острове пока не заявляли, пишет Би-би-си.

Этот остров разделяет Баб-эль-Мандебский пролив, служащий южными воротами торгового пути, соединяющего Азию и Европу. О том, что хуситы «достигли» его, сообщили Reuters четыре источника в правительстве Йемена.

Ранее два источника агентства в международно признанном правительстве Йемена, пользующемся поддержкой Саудовской Аравии, рассказали, что правительственные силы покинули остров Перим, а хуситы при этом захватили расположенный на побережье Красного моря город Зубаб, находящийся напротив острова.

О захвате острова сообщает и CNN, также ссылаясь на источники в йеменском правительстве. Днем ранее, как заявлял министр информации страны, бойцы хуситов взяли под контроль портовый город Моха.

«Катера с вооруженными бойцами-хуситами прибыли на остров Майюн после того, как вчера его покинули правительственные войска», — сообщил AFP представитель властей. Майюн — еще одно название острова Перим. Повстанцы-хуситы «взяли под контроль» остров, сказал источник агентства.

Карта морских путей: BBC

На данный момент от хуситов не поступало подтверждения того, что они достигли острова Перим. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа написал в своем телеграм-канале, что позже группировка объявит о «масштабной военной операции, имеющей серьезные последствия».

Эти новости вызвали серьезную обеспокоенность в связи с возможными последствиями для глобального судоходства, комментирует CNN. Баб-эль-Мандебский пролив, служащий воротами на маршруте между Азией и Европой через Суэцкий канал, является геополитически критически важной точкой подобно Ормузскому проливу.

Если хуситы установят полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, расположенным на противоположной от Ормузского пролива стороне Аравийского полуострова, это может дать их покровителю — Ирану — решающее преимущество в противостоянии с США, пишет Reuters. Поставки через второй важнейший транспортный коридор сократятся, а цены на нефть резко взлетят, прогнозирует агентство.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, переориентировалась на маршрут через Красное море после того, как из-за войны США с Ираном фактически закрылся Ормузский пролив, через который ранее проходила пятая часть мирового нефтяного потока. Государственная нефтекомпания Aramco увеличила объемы прокачки сырой нефти по трубопроводу с восточного побережья Саудовской Аравии к Красному морю на западе.

На этой неделе мировые цены на нефть снова превышали 100 долларов за баррель после новых обменов ударами между США и Ираном. Обе страны заявляли об атаках на нефтяные танкеры. Тегеран также в очередной раз атаковал военную базу в Иордании, где размещены американские военные.

В пятницу цены на нефть несколько снизились после сообщения источников газеты Financial Times о том, что министры иностранных дел стран Ближнего Востока пытаются согласовать временное соглашение по регулированию судоходства в Ормузском проливе.

Правительственные силы Йемена заявили о намерении вернуть территории, захваченные хуситами в ходе стремительного наступления, предпринятого ими на этой неделе вдоль побережья Красного моря, сообщает Reuters.

Было объявлено о переброске вооружений и авиации для пресечения любых перемещений «террористических» отрядов хуситов в стратегически важных районах, включая дорогу к прибрежному городу Моха, который группировка захватила накануне. Официальный представитель вооруженных сил Йемена призвал мирных жителей не пользоваться дорогой между городами Таиз и Моха и держаться подальше от техники хуситов.

В четверг источники Reuters сообщали, что стремительное продвижение хуситов вдоль побережья Красного моря на этой неделе осуществлялось под непосредственным руководством Корпуса стражей исламской революции. Собеседники агентства, в том числе в Тегеране, говорили, что Иран стремится открыть новый фронт в своем противостоянии с США.

Иранские источники издания при этом утверждают, что Тегеран пообещал предоставить хуситам дополнительное финансирование и вооружение, а также направить старших офицеров для содействия боевым действиям (Иран называет хуситов своими союзниками, он отрицает, что осуществляет военное руководство ими).

После этого, как узнало издание Axios, власти Саудовской Аравии обратились к США с просьбой, чтобы американские военные нанесли удар по хуситам.

По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в четверг дважды звонил президенту Дональду Трампу, призывая нанести удары, в то время как бойцы группировки приближались к Баб-эль-Мандебскому проливу.

Источники Axios утверждают, что Трамп ответил отказом, так как его администрация стремится избежать прямого вмешательства в конфликт с хуситами.

В то же время Соединенные Штаты, как пишет издание, обеспокоены стремительной эскалацией боевых действий в Йемене и усиливают поддержку Саудовской Аравии, стараясь при этом избежать прямого военного вмешательства. По его данным, командующий Центральным командованием США Брэд Купер в четверг прибыл в Саудовскую Аравию для срочных совещаний.

Противостояние между Саудовской Аравией и хуситами обострилось в июле после того, как Эр-Рияд нанес удар по контролируемому хуситами аэропорту в столице Йемена, чтобы не допустить посадку иранского самолета, на борту которого высокопоставленные представители хуситов возвращались с похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ хуситы атаковали саудовские танкеры в Красном море, а Саудовская Аравия и ее йеменские союзники ответили авиаударами и наземными наступательными операциями на позиции хуситов.

По оценке Axios, запрос Саудовской Аравии о прямом военном вмешательстве США представляет собой резкую смену курса по сравнению с июлем, когда Эр-Рияд заверял Вашингтон, что способен справиться с хуситами самостоятельно.

В четверг, когда силы хуситов наступали на прибрежный город Моха, а поддерживаемые Саудовской Аравией йеменские подразделения отступали, наследный принц позвонил Трампу, чтобы доложить об ухудшении обстановки, сообщили источники издания. Несколько часов спустя принц позвонил снова и призвал отдать приказ о нанесении ударов США по позициям хуситов.

Трамп ответил отказом, однако представитель администрации США заявил, что Вашингтон будет предоставлять Саудовской Аравии разведданные о хуситах и информацию для наведения на цели, пишет издание. Его источник сообщил, что в Саудовской Аравии уже находятся около 200 американских военнослужащих, оказывающих поддержку, не связанную с непосредственным ведением боевых действий.

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