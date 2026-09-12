Россия стянула к Средиземному морю две военные флотилии 4 12.09.2026, 8:09

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За россиянами пристально следит авиация Италии.

В Средиземном море одновременно находятся несколько групп российских судов, перевозящих военные грузы, а две из них направляются в сирийский Тартус. Один из конвоев уже прибыл в порт, в то время как другой движется по Средиземному морю под наблюдением итальянской авиации.

Об этом сообщает The Maritime Executive.

По сообщению морского портала, первая группа состоит из противолодочного корабля «Адмирал Левченко», танкера «Генерал Скобелев», ролкерного судна «Спарта» и танкера-заправщика «Академик Пашин».

Они прошли по Гибралтарскому проливу и направлялись на восток. Во время прохождения Ла-Манша российские суда сопровождали сразу несколько кораблей Королевского флота Великобритании, в том числе эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульный корабль HMS Severn.

По данным издания, российская группа прибыла в Тартус. Ролкер «Спарта» был замечен при разгрузке в порту.

Спутниковые снимки также показали, что у причала в Тартусе находится русский военный корабль. Он мог быть пришвартован рядом с танкером Генерал Скобелев для защиты со стороны моря или для проведения дозаправки.

Российские корабли в порту Тартуса

Фото: The Maritime Executive

Другой российский конвой, по данным The Maritime Executive, также следует в Тартус. Его возглавляет большой десантный корабль «Александр Шабалин» класса «Рапучая». Вместе с ним двигаются грузовые суда «Анастасия» и «Юрий Аршеневский», имеющие санкционный статус и, по данным издания, ранее использовались для перевозки военных грузов.

10 сентября этот конвой был замечен между Сицилией и Тунисом. Накануне суда прошли вдоль Алжирского побережья. За ними наблюдали с итальянского военного самолета ATR P-72A.

При этом все три судна отключили систему автоматической идентификации AIS. Если конвой продолжит движение к востоку, он должен пройти район между Критом и Ливией, где ранее уже происходили атаки беспилотников.

Таким образом, Россия одновременно поддерживает несколько морских групп в Средиземном море, используя их для перемещения военных грузов. Часть этих судов следует к Тартусу, который остается важным пунктом российской военно-морской логистики в регионе, отмечают эксперты портала.

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