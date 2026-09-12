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Трамп направил письмо президенту ЮАР

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  • 12.09.2026, 3:53
  • 8,970
Трамп направил письмо президенту ЮАР
Фото: Getty Images

Президент США выдвинул ряд требований.

Президент США Дональд Трамп направил коллеге из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе письмо с требованиями, при выполнении которых отношения стран могут улучшиться. Об этом пишет The Daily Maverick со ссылкой на источники.

Как уточняет газета, послание африканскому лидеру передал посол США в ЮАР Лео Брент Бозелл. В письме перечислены в том числе следующие требования:

- страна должна продемонстрировать поддержку политики неприсоединения;

- дистанцироваться от противников США, например, Ирана;

- уделять первостепенное внимание защите фермеров от насилия;

- отменить закон об изъятии земли без компенсации;

- отказаться от требования, по которому американские инвесторы должны передавать право собственности на 30% своих предприятий чернокожим гражданам ЮАР.

Представитель африканского президента Винсент Магвенья сообщил, что лидер «своевременно» даст ответ на это послание, но не назвал точные сроки.

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