закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сигнал услышан

5
  • Андрей Пионтковский
  • 8.09.2026, 20:02
  • 23,628
Сигнал услышан
Андрей Пионтковский

Новый «Киссинджер» начинает действовать.

«Нью-Йоркский застройщик» – так себе резюме для допуска в Царство Божие. Особенно если на уточняющий вопрос Святого Петра: «А каково было самое значимое, на твой взгляд, событие в твоей земной жизни, сын мой?», претендент простодушно ответит: «Мне довелось несколько раз сидеть за одним столом со знаменитым военным преступником, палачом украинского народа Владимиром Владимировичем Путиным, казненным в 2027 году».

«Мирный план», который привезли 7 сентября 2026 года в Киев, наконец доехавшие туда «посредники», это откровенное издевательство со стороны пока еще безнаказанно продолжающего свои злодеяния преступника. По этому плану украинские войска покидают контролируемую ими территорию Донбасса, а российские войска... обещают туда не входить.

Кроме того Украина переписывает под диктовку Москвы свою Конституцию, резко сокращает свои вооруженные силы и накладывает законодательные ограничения на свою внешнеполитическую деятельность. Короче, самоликвидируется как независимое государство.

Так почему же Зеленский не спустил с лестницы этих двух негодяев, а, напротив, внешне вполне дружелюбно общается с ними? Да потому что это часть общей стратегии – Украины, Европы, проукраинского крыла администрации США (Рубио, Рэтклифф, Бессант) – по нейтрализации засевшего в Белом Доме.

Операция «DADDY» по обволакиванию Трампа была начата генсеком НАТО Марком Рютте буквально в часы после катастрофической встречи Зеленского с Трампа 28 февраля 2025 года. В результате наши американские друзья гарантированно обеспечивают Украину высококлассной разведывательной информацией и американским оружием, оплачиваемым европейскими друзьями Украины.

Но ни те, ни другие неспособны оказать такое давление на нашего противника, чтобы заставить его капитулировать.

Однако, у нас есть еще один потенциальный могущественный союзник, от которого наш проклятый ворог зависит полностью и целиком.

И эта Великая Держава третий месяц подряд подает нам и всему миру сигналы, что она готова повторить свой исторический маневр 1972 года, предрешивший поражение СССР в III мировой войне (холодной).

И третий месяц я почти каждый день и почти в одиночку буквально ору об этом, пытаясь докричаться прежде всего до украинских Киссинджера 2026 и Никсона 2026.

Но вчера неизвестный доброжелатель прислал мне коротенький клип, убедивший меня, что я, кажется, уже докричался.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар