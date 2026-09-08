Сигнал услышан 5 Андрей Пионтковский

8.09.2026, 20:02

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Андрей Пионтковский

Новый «Киссинджер» начинает действовать.

«Нью-Йоркский застройщик» – так себе резюме для допуска в Царство Божие. Особенно если на уточняющий вопрос Святого Петра: «А каково было самое значимое, на твой взгляд, событие в твоей земной жизни, сын мой?», претендент простодушно ответит: «Мне довелось несколько раз сидеть за одним столом со знаменитым военным преступником, палачом украинского народа Владимиром Владимировичем Путиным, казненным в 2027 году».

«Мирный план», который привезли 7 сентября 2026 года в Киев, наконец доехавшие туда «посредники», это откровенное издевательство со стороны пока еще безнаказанно продолжающего свои злодеяния преступника. По этому плану украинские войска покидают контролируемую ими территорию Донбасса, а российские войска... обещают туда не входить.

Кроме того Украина переписывает под диктовку Москвы свою Конституцию, резко сокращает свои вооруженные силы и накладывает законодательные ограничения на свою внешнеполитическую деятельность. Короче, самоликвидируется как независимое государство.

Так почему же Зеленский не спустил с лестницы этих двух негодяев, а, напротив, внешне вполне дружелюбно общается с ними? Да потому что это часть общей стратегии – Украины, Европы, проукраинского крыла администрации США (Рубио, Рэтклифф, Бессант) – по нейтрализации засевшего в Белом Доме.

Операция «DADDY» по обволакиванию Трампа была начата генсеком НАТО Марком Рютте буквально в часы после катастрофической встречи Зеленского с Трампа 28 февраля 2025 года. В результате наши американские друзья гарантированно обеспечивают Украину высококлассной разведывательной информацией и американским оружием, оплачиваемым европейскими друзьями Украины.

Но ни те, ни другие неспособны оказать такое давление на нашего противника, чтобы заставить его капитулировать.

Однако, у нас есть еще один потенциальный могущественный союзник, от которого наш проклятый ворог зависит полностью и целиком.

И эта Великая Держава третий месяц подряд подает нам и всему миру сигналы, что она готова повторить свой исторический маневр 1972 года, предрешивший поражение СССР в III мировой войне (холодной).

И третий месяц я почти каждый день и почти в одиночку буквально ору об этом, пытаясь докричаться прежде всего до украинских Киссинджера 2026 и Никсона 2026.

Но вчера неизвестный доброжелатель прислал мне коротенький клип, убедивший меня, что я, кажется, уже докричался.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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