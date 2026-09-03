закрыть
4 сентября 2026, пятница, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко приказал избавиться от автомобилей в минских дворах

59
  • 3.09.2026, 22:39
  • 33,898
Лукашенко приказал избавиться от автомобилей в минских дворах

Диктатор хочет «дышать природой».

Лукашенко на встрече с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым 3 сентября выдал очередную «гениальную» идею — убрать автомобили из дворов жилых домов, чтобы люди наконец-то «дышали чистой природой». Об этом сообщает БелТА.

Правитель признался, что вид припаркованных во дворах машин производит на него «жуткое впечатление». «Стоит дом, перед ним сквер до проезжей части — хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях — это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну не очень красиво, когда здание утопает в веренице этих автомобилей», — посетовал он, явно не задумываясь о том, откуда во дворах вообще берутся эти самые машины и почему у людей нет других вариантов их парковать.

При этом сам правитель предложил действовать якобы не запретами, а «постепенно».

@charter97.org Лукашенко приказал убрать авто из Минска #беларусь #новости #лукашенко ♬ оригинальный звук - Хартия97

Как именно тысячи минчан, у которых просто нет альтернативных мест для машин, должны решать эту проблему — и кто оплатит строительство новых парковок «подальше» — Лукашенко, как обычно, уточнять не стал.

Написать комментарий 59

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин