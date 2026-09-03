Лукашенко приказал избавиться от автомобилей в минских дворах

Лукашенко приказал избавиться от автомобилей в минских дворах59
- 3.09.2026, 22:39
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Диктатор хочет «дышать природой».
Лукашенко на встрече с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым 3 сентября выдал очередную «гениальную» идею — убрать автомобили из дворов жилых домов, чтобы люди наконец-то «дышали чистой природой». Об этом сообщает БелТА.
Правитель признался, что вид припаркованных во дворах машин производит на него «жуткое впечатление». «Стоит дом, перед ним сквер до проезжей части — хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях — это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну не очень красиво, когда здание утопает в веренице этих автомобилей», — посетовал он, явно не задумываясь о том, откуда во дворах вообще берутся эти самые машины и почему у людей нет других вариантов их парковать.
При этом сам правитель предложил действовать якобы не запретами, а «постепенно».
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Как именно тысячи минчан, у которых просто нет альтернативных мест для машин, должны решать эту проблему — и кто оплатит строительство новых парковок «подальше» — Лукашенко, как обычно, уточнять не стал.