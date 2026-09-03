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В Гродненской области за 315 рублей можно купить полдеревни

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  • 3.09.2026, 14:56
  • 3,912
В Гродненской области за 315 рублей можно купить полдеревни

Сразу семь домов.

Недалеко от Щучина в одной деревне всего за 315 белорусских рублей можно купить сразу семь домов. Подробнее рассказала площадка недвижимости realt.by.

Так, в деревне Долгая всего в 12 километрах от Щучина на продажу выставили едва ли не половину деревни. Живописные места: исторические достопримечательности, река Неман и Липичанская пуща. До Минска около 205 километров, до Гродно - чуть больше 55 километров.

Деревня интересна тем, что она состоит из хуторов и поэтому занимает большую территорию. Дома здесь расположены на значительном расстоянии друг от друга. Официально пустующими признаны семь домов, цена каждого из которых - одна базовая величина (45 белорусских рублей в сентябре 2026 года). К домам прилагаются участки от 30 до 60 соток.

Самый молодой дом среди пустующих - 1975 года постройки из кирпича и блоков.

При заявках нескольких покупателей дома будут продавать через аукцион.

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