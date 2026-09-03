В Гродненской области за 315 рублей можно купить полдеревни 5 3.09.2026, 14:56

3,912

Сразу семь домов.

Недалеко от Щучина в одной деревне всего за 315 белорусских рублей можно купить сразу семь домов. Подробнее рассказала площадка недвижимости realt.by.

Так, в деревне Долгая всего в 12 километрах от Щучина на продажу выставили едва ли не половину деревни. Живописные места: исторические достопримечательности, река Неман и Липичанская пуща. До Минска около 205 километров, до Гродно - чуть больше 55 километров.

Деревня интересна тем, что она состоит из хуторов и поэтому занимает большую территорию. Дома здесь расположены на значительном расстоянии друг от друга. Официально пустующими признаны семь домов, цена каждого из которых - одна базовая величина (45 белорусских рублей в сентябре 2026 года). К домам прилагаются участки от 30 до 60 соток.

Самый молодой дом среди пустующих - 1975 года постройки из кирпича и блоков.

При заявках нескольких покупателей дома будут продавать через аукцион.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com