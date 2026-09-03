Польша требует новых ограничений для россиян в ЕС

Польша требует новых ограничений для россиян в ЕС2
- 3.09.2026, 15:35
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Радослав Сикорский призвал усилить контроль за российскими дипломатами.
Польша призывает Европейский союз ужесточить правила въезда для россиян и усилить контроль за российскими дипломатами на фоне участившихся гибридных атак, которые связывают с Москвой, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
С таким предложением выступил глава польского МИД Радослав Сикорский на встрече в формате Веймарского треугольника в Германии. По его словам, действующие меры безопасности необходимо пересмотреть с учетом новой угрозы.
Сикорский предложил ограничить передвижение российских дипломатов территорией стран, где они аккредитованы, сократить выдачу шенгенских виз гражданам России, внедрить биометрические пропуска при въезде и установить максимальную численность российского дипломатического корпуса.
По словам польского министра, в странах ЕС сейчас находятся более 2 тысяч российских дипломатов. При этом до 40% из них, как утверждает Сикорский, могут заниматься деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.
«Нам необходимо значительно усилить контроль за российским присутствием в Европе», — заявил польский министр.
Его предложения прозвучали после серии инцидентов, которые европейские власти связывают с российской деятельностью. Германия недавно возложила на Москву ответственность за проникновение дронов со взрывчаткой на свою территорию и объявила о подготовке ответных мер.
Берлин также расследует недавние поджоги и предполагаемые диверсии на объектах энергетики и оборонной инфраструктуры. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пока избегает прямых обвинений в адрес России, однако заявил, что власти тщательно изучат произошедшее и примут необходимые меры.