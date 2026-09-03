Два выстрела: новые детали покушения на российского генерала под Энгельсом 9 3.09.2026, 21:11

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Николай Варпахович

Байкер подъехал к дому военного преступника.

Российские Telegram-каналы и независимые СМИ сообщили новые подробности покушения, совершенного под Саратовом на генерал-майора Николая Варпаховича — командира 22-й тяж елой бомбардировочной авиадивизии ВКС РФ. Подробности собрал «Диалог».

По данным украинского канала Supernova+, целью нападения в пос елке Пробуждение стал именно Варпахович. Как пишет Mash, стрелок подъехал к дому военного на мотоцикле и открыл огонь. Одна пуля попала мужчине в лицо, другая — в торс. Пострадавшего госпитализировали, он выжил. Ранение получил и водитель генерала — по данным Mash, тот сначала скрылся и спрятался, а затем вернулся к месту происшествия и вызвал скорую помощь.

Украинские власти ранее обвиняли Варпаховича в причастности к удару по жилому дому в Одессе, в результате которого погибли восемь человек. Его данные также внесены в базу украинского портала «Миротворец».

Варпахович родом из Рязани. Согласно информации на сайте 43-го Центра боевого применения и переучивания летного состава, он дослужился до должности заместителя начальника этого центра и участвовал в Параде Победы в Москве.

Как минимум с 2024 года, по данным утечек, изученных изданием «Агентство», генерал проживал в Саратовской области. В утечках фигурирует квартира в Энгельсе, а также дом в пос елке Пробуждение, который он указывал при подключении проводного интернета в 2025 году.

Проект «OSINT Бджоли» ещ е в 2023 году сообщал, что старший сын Варпаховича, Владислав, погиб в воинской части в Рязани от выстрела в голову из автомата. По данным проекта, психолого-психиатрическая экспертиза указывала на тяжелое эмоциональное состояние и внутренний конфликт погибшего.

«Агентство» пишет, что дн ем в четверг журналистам не удалось связаться ни с самим Варпаховичем, ни с его родственниками. По данным издания, в последний раз генерал выходил на связь в Telegram вечером в среду.

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