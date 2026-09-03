Зеленский превратил Москву в огромный зал ожидания 4 Марат Губайдуллин

3.09.2026, 17:01

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Украина устроила огромный коллапс.

Как известно, Зеленский объявил закрытие воздушного пространства в РФ, предупредил авиакомпании, страховщиков и так далее, чтобы больше не летали.

По реакции в соцсетях я понял, что не для всех очевидно, как Украина сможет заблокировать небо РФ, более того, я прочел и услышал несколько довольно странных и сложноосуществимых вариантов.

На самом деле достичь этого довольно просто и относительно недорого. Говорят, что этот план разработали под руководством бывшего министра обороны Украины Федорова сравнительно недавно. Но эти идеи обсуждались и вынашивались чуть ли не с самого начала войны, с тех пор как у Украины появились дальнобойные дроны.

Идея довольно простая. Пишу только от себя, на основе здравого смысла и анализа различных идей. Используем только мирные дроны (почти шутка). Не нужны огромные и мощные «Фламинго», не нужно много взрывчатки, лучше её заменить большим количеством топлива для эффективности. Отдельно замечу: сбить дальнобойным дроном, что применяет Украина, летящий пассажирский самолёт практически невозможно, если только они случайно не столкнутся в воздухе.

И вот абсолютно мирный украинский дрон долетает до Москвы и начинает кружить где-то в районе того или иного аэропорта. Для надёжности, возможно, пошлют 2–3 таких мирных дрона. Дроны ничего не будут делать особенного — просто кружить в районе. В аэропортах тут же объявляется «план „Ковёр“». Если честно, я не знаю, почему он называется «ковёр» — у меня лично ассоциация только с ковром-самолётом. И не знаю, почему он называется «план», так как никакого плана там нет — это просто сигнал тревоги всем самолётам. Никому нельзя взлетать! Все, кто находится в воздухе в области аэропорта, — уносите крылья. Вот и весь план. Жизнь аэропорта замирает. Мы уже видели эти картинки, когда люди в аэропортах Москвы сидели сутками и ждали вылета. Только вылет в этом случае не наступит, и вот почему.

ПВО РФ рано или поздно собьёт этот исключительно мирный дрон, ну или эти дроны. Игнорировать их невозможно: во-первых, нельзя, чтобы пассажирские самолёты взлетали, когда в воздухе летает неконтролируемый аппарат — риск столкновения далеко не нулевой. Во-вторых, мы же не знаем, со взрывчаткой он или нет, просто летает он или выискивает цель в виде завода, где производят ценные «Искандеры». Ну и хорошо, сбили эти дроны успешно, но тут опаньки — прилетает новая партия этих дронов. Партия может опять состоять из одного дрона или двух-трёх (в коробке конфет может лежать одна конфета, но это всё равно коробка конфет). Буквально через полчаса. Или сорок пять минут. Ну только хотели план «Ковёр» отменить, и тут опять или снова. Сбили их — через полчаса прилетает новая партия. И так весь день. И следующий день, и день после этого, и вообще неизвестно, когда это кончится. Дело в том, что Москва — это огромный хаб для большинства внутренних рейсов в РФ. Дорого и сложно отправлять самолёт, скажем, из Волгограда в Питер. Ну может, есть такие рейсы, но проще всё отправлять в Москву, там пересадка — и полетели туда, куда надо. Это не изобретение РФ, такая система практически во всём мире, только в больших странах (типа США) таких хабов может быть много, а в РФ он один.

Но ничто не мешает посылать мирные украинские дроны и к другим аэропортам в РФ. Чисто для поддержки чистоты воздуха над этими городами. В тот же Питер, Волгоград, можно и до моих исторически родных Казани и Уфы. Ну чтобы не расслаблялись и там.

В итоге эта операция будет обходиться, ну скажем, миллион долларов в день для Украины. Ну может, два. Для военных действий это расходы — кот наплакал. Один «Джавелин» стоит тысяч 200 долларов. Потери же РФ я даже близко не могу представить. Ввиду обширных расстояний в этой империи очень многое завязано именно на авиаперевозки, ибо наземным транспортом уж очень далеко и долго получается.

Страна будет наполовину парализована. ЖД-транспорт и так уже перегружен, автомобильный тоже не потянет — будет интересно понаблюдать, как будут выкручиваться.

Но есть и хорошие новости для россиян. Авиапарк в России и так уже под санкциями и порядком изношен, да и авиационного керосина дефицит. Считайте, для них эти проблемы беспилотники сняли с повестки дня. И останется только сказать: «Слава Украине! Когда?»

Марат Губайдуллин, «Фейсбук»

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