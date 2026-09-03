Известный Z-пропагандист принялся опровергать заявления Кремля 3 3.09.2026, 17:43

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ВСУ уверенно держат фронт.

Крупный российский пропагандист, Z-блогер Михаил Звинчук («Рыбарь») посоветовал своим зрителям не ждать быстрых побед в войне против Украины. Он заверил, что Украина уверенно держит фронт и нет никаких предпосылок для обвала украинской обороны.

Громкое заявление Звинчук сделал в своем видеоблоге, передает «Диалог». Подписчик поинтересовался у Z-пропагандиста, когда ждать захвата всего Донбасса, что власти обещают россиянам уже почти 5 лет. Звинчук не смог дать на это ответ.

«Противник то контратакует… До Краматорска еще идти и идти. А битва за Константиновку продолжалась достаточно долгое время. И меньше чем полгода эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыплется! Это одно из самых главных заблуждений! Противник продолжает действовать нахрапом, наскоком, использовать по-умному определенные решения в вопросе дроноводства, адаптироваться… Они пользуются „Старлинком“, и благодаря ему у них держится более качественно связь, чем у нас… Говорить о том, что фронт сейчас посыплется, не стоит. Даже видно по этому году, например, контрнаступление ВСУ вдоль Каховского водохранилища у Запорожья. Любые успехи могут быть обращены вспять», — заявил Звинчук.

Примечательно, что на днях глава Кремля Владимир Путин, выступая на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, обещал, что «враг будет сыпаться». Никаких сроков диктатор также не назвал.

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