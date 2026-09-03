Экзоскелеты перестали быть научной фантастикой 1 3.09.2026, 17:41

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Теперь это рабочий инструмент на стройках, заводах, складах и даже в больницах.

Экзоскелеты, которые еще недавно казались технологией из научно-фантастических фильмов, постепенно превращаются в рабочий инструмент на стройках, заводах, складах и даже в больницах. Главный секрет их успеха оказался неожиданно простым: современные устройства не пытаются заменить все человеческое тело, а помогают отдельным его частям, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из примеров стала электроприводная перчатка «Ironhand» стоимостью около 10 тысяч евро. После тяжелой травмы рук датчанин Ремко Летчерт смог вернуться на стройку именно благодаря этому устройству. Датчики фиксируют давление пальцев и ладони, после чего небольшие моторы усиливают хват.

С 2024 года «Ironhand» используют около 200 компаний по всему миру. Другие экзоскелеты помогают поднимать тяжести, снижают нагрузку на позвоночник или позволяют людям с травмами спинного мозга снова ходить.

По словам эксперта Университета Вандербильта Карла Зелика, главным технологическим прорывом стала не мощность, а отказ от попыток создать универсальный «суперкостюм».

«Индустрия перестала гнаться за голливудскими универсальными конструкциями», — отмечает специалист.

Экзоскелеты все чаще применяют там, где работники сталкиваются с постоянными физическими нагрузками. Например, немецкая German Bionic поставила свои устройства примерно 300 работодателям. Среди наиболее активных пользователей оказались медсестры, которым приходится регулярно поднимать пациентов.

Теперь технология выходит и на потребительский рынок. Компания Skip готовит к поставкам легкий экзоскелет для коленей, предназначенный для туристов, а Nike вместе с Dephy разрабатывает моторизированную обувь, которая должна помогать спортсменам двигаться быстрее и тратить меньше энергии.

«Молодые работники все чаще не хотят использовать свое тело как простой ресурс для компании», — говорит представитель немецкого производителя Ottobock.

Именно этот подход может сделать экзоскелеты массовыми — они не превращают человека в робота, а помогают ему меньше изнашивать собственное тело.

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