Роберт Паттинсон сделал необычное признание на съемках «Бэтмена 2» 1 3.09.2026, 18:37

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Роберт Паттинсон

Съемки долгожданного продолжения стартовали в июне.

Актер Роберт Паттинсон столкнулся с неожиданной проблемой на съемках второй части «Бэтмена» — актер признался, что физические сцены даются ему заметно тяжелее после 40 лет, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Съемки долгожданного продолжения стартовали в июне в Лондоне. Паттинсон вновь исполняет роль Брюса Уэйна, а компанию ему составили новые звезды проекта, в том числе Скарлетт Йоханссон и Себастиан Стэн. Их роли пока держатся в секрете.

«Я определенно чувствую свой возраст, когда приходится много драться. Я буквально думаю: “Черт, это значительно тяжелее, чем раньше”», — признался Паттинсон в интервью GQ.

При этом актер не скрывает, что ему нравится работа над фильмом. По его словам, у картины «действительно потрясающий актерский состав», а сам проект превращается для всей команды в настоящий марафон.

Режиссер Мэтт Ривз вновь возглавил производство и вместе с Мэттсоном Томлином написал сценарий. Детали сюжета пока не раскрываются.

Премьера фильма уже неоднократно переносилась. Изначально «Бэтмен 2» должен был выйти в октябре 2026 года, затем релиз перенесли на октябрь 2027-го, а позднее — на 18 февраля 2028 года. Таким образом, между двумя фильмами пройдет почти шесть лет.

Глава DC Studios Джеймс Ганн ранее объяснял переносы тем, что длительные паузы между крупными фильмами-франшизами — вполне обычное явление.

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