закрыть
4 сентября 2026, пятница, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глобальный сбой остановил работу ChatGPT, Claude и Grok по всему миру

7
  • 3.09.2026, 18:43
  • 3,410
Глобальный сбой остановил работу ChatGPT, Claude и Grok по всему миру

Самые популярные чат-боты одновременно вышли из строя.

Самые популярные услуги искусственного интеллекта по всему миру столкнулись с масштабным техническим сбоем. Пользователи массово жалуются на проблемы доступа к чат-ботам ChatGPT, Claude и Grok.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на данные сервиса DownDetector.

По данным платформы отслеживания сбоев, пользователи из разных уголков мира не могут получить доступ к ChatGPT от OpenAI.

Вместо обычной страницы чат-бота отображается ошибка 404 или сообщение о недоступности сервера.

Аналогичные проблемы с подключением и генерацией ответов фиксируют в работе двух других ведущих нейросетей:

Claude от компании Anthropic;

Grok, разработанный xAI Илона Маска.

Причины масштабного технического сбоя пока неизвестны.

Разработчики компаний пока официально не прокомментировали ситуацию и сроки обновления стабильного доступа к сервисам.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин