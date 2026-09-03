Глобальный сбой остановил работу ChatGPT, Claude и Grok по всему миру

Глобальный сбой остановил работу ChatGPT, Claude и Grok по всему миру7
- 3.09.2026, 18:43
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Самые популярные чат-боты одновременно вышли из строя.
Самые популярные услуги искусственного интеллекта по всему миру столкнулись с масштабным техническим сбоем. Пользователи массово жалуются на проблемы доступа к чат-ботам ChatGPT, Claude и Grok.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на данные сервиса DownDetector.
По данным платформы отслеживания сбоев, пользователи из разных уголков мира не могут получить доступ к ChatGPT от OpenAI.
Вместо обычной страницы чат-бота отображается ошибка 404 или сообщение о недоступности сервера.
Аналогичные проблемы с подключением и генерацией ответов фиксируют в работе двух других ведущих нейросетей:
Claude от компании Anthropic;
Grok, разработанный xAI Илона Маска.
Причины масштабного технического сбоя пока неизвестны.
Разработчики компаний пока официально не прокомментировали ситуацию и сроки обновления стабильного доступа к сервисам.