Глобальный сбой остановил работу ChatGPT, Claude и Grok по всему миру 7 3.09.2026, 18:43

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Самые популярные чат-боты одновременно вышли из строя.

Самые популярные услуги искусственного интеллекта по всему миру столкнулись с масштабным техническим сбоем. Пользователи массово жалуются на проблемы доступа к чат-ботам ChatGPT, Claude и Grok.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на данные сервиса DownDetector.

По данным платформы отслеживания сбоев, пользователи из разных уголков мира не могут получить доступ к ChatGPT от OpenAI.

Вместо обычной страницы чат-бота отображается ошибка 404 или сообщение о недоступности сервера.

Аналогичные проблемы с подключением и генерацией ответов фиксируют в работе двух других ведущих нейросетей:

Claude от компании Anthropic;

Grok, разработанный xAI Илона Маска.

Причины масштабного технического сбоя пока неизвестны.

Разработчики компаний пока официально не прокомментировали ситуацию и сроки обновления стабильного доступа к сервисам.

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