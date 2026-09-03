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«Беларусбанк» призвал клиентов совершить одно действие

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  • 3.09.2026, 19:22
  • 7,294
«Беларусбанк» призвал клиентов совершить одно действие

Оно касается мобильного приложения.

«Беларусбанк» предупредил, что с 1 октября клиенты не смогут в свои аккаунты в мобильном приложении добавлять оформленные на других людей карточки. А если они не удалят их, то с этой даты не смогут пользоваться никаким «пластиком» в M-Belarusbank.

«Добавить в приложение M-Belarusbank не свою карту будет нельзя. Но без паники!» — сообщил банк. — Действительно, пользователи приложения имели такую возможность. Это было удобно, чтобы помогать родственникам распоряжаться счетом или вести совместный бюджет. Но для предупреждения мошеннических операций такой опции скоро больше не будет".

В «Беларусбанке» рекомендуют до 1 октября удалить не свои карты из приложения. «Если этого не сделать, то пользоваться в приложении M-Belarusbank всеми картами нельзя будет», — предупреждает финансовое учреждение.

Еще один совет от него клиентам — оформить дополнительную карту к счету другого человека и зарегистрировать ее в приложении. «Такая карта оформляется в любом отделении банка. Оформляет тот, чей счет. Родственные связи не важны, — добавили в „Беларусбанке“. — Когда карта будет готова, то ее можно добавить в приложение. И вы дальше сможете пользоваться общим счетом или помогать родственнику совершать финансовые операции».

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