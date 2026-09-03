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Белорус Илья Протас претендует на приз лучшему новичку НХЛ

  • 3.09.2026, 19:55
Белорус Илья Протас претендует на приз лучшему новичку НХЛ
Илья Протас
Фото: Getty Images

В ближайшем будущем хоккеист может стать одним из ключевых игроков «Вашингтон Кэпиталз».

Белорусский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас стал одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — награду, которую вручают лучшему новичку Национальной хоккейной лиги, сообщает ресурс Daily Faceoff.

Прошлогодний сезон Илья Протас начинал в юниорской Хоккейной лиге Онтарио (OHL). В сезоне 2024/2025 он показал отличную результативность, играя за клуб «Виндзор Спитфайрз»: забросил 50 шайб и набрал 124 очка.

После перехода в клуб «Херши Бэрс» белорус также выступал очень успешно. В 69 матчах он забил 29 голов и набрал 66 очков, став самым результативным новичком Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Эти результаты помогли Протасу получить шанс в НХЛ. В составе «Вашингтона» он провел четыре матча и набрал четыре очка.

Эксперты отмечают его высокий уровень игры в атаке. Кроме того, в последнее время заметно улучшилось его катание, что позволяет конкурировать с более опытными хоккеистами.

Специалисты считают, что в ближайшем будущем Илья Протас может стать одним из ключевых игроков «Вашингтон Кэпиталз».

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