Любимая газета Путина перешла под контроль холдинга Кабаевой 6 3.09.2026, 19:47

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Речь идет о «Комсомольской правде».

Издательский дом «Комсомольская правда» перешел под контроль холдинга «Национальная медиа группа» (НМГ): МИЦ «Известия», входящий в НМГ, приобрел контрольную долю в ИД, сообщил «Ведомостям» представитель холдинга. Сделка, по оценке собеседника издания, укрепит позиции НМГ на рынке информационного и развлекательного контента, а также усилит ее присутствие на рекламном рынке за счет «формирования уникального мультиплатформенного предложения». Председателем совета директоров НМГ с 2014 года является любовница Владимира Путина Алина Кабаева.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин назвал объединение с «Комсомольской правдой» «логичным шагом на пути к формированию единого информационного пространства и созданию мультиформатных кросс-платформенных проектов на медиарынке». Гендиректор ИД «Комсомольская правда» Олеся Носова добавила, что партнерство с НМГ позволит проектам газеты «выйти на новый уровень».

Путин неоднократно публично заявлял о своей любви к «Комсомольской правде». В 2005 году на встрече с коллективом издания он рассказал, что вместе с семьей регулярно читает материалы издания. «Я не уверен, что они (члены семьи. — Прим.) каждый день этим занимаются, все ли они там читают — я не знаю. Но она (газета. — Прим.) у нас в семье есть, и более того, время от времени происходят даже обсуждения тех или иных материалов. Это значит, что газета в нашей семье живет. Она присутствует… В целом, поскольку она у нас в семье присутствует, значит, нравится. Мне нравится газета своей динамикой… Мне газета нравится», — говорил он.

Путину также принадлежит фраза: «Еду на работу, читаю „Комсомолку“». В 2007 году он безвозмездно разрешил изданию использовать свой образ в коммерческих целях.

В 2022 году занимавший на тот момент пост генерального директора и главного редактора «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин попал под санкции ЕС как «одно из главных действующих лиц» информационных манипуляций в России. В санкционной карточке также отмечалось, что Путин называл «Комсомольскую правду» своей любимой газетой.

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