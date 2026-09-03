На рынке импортного алкоголя Беларуси происходят перемены 21 3.09.2026, 19:43

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Мировые бренды алкоголя покидают нашу страну.

Производители известных марок джина и виски расторгли многолетние контракты с белорусскими представителями.

На рынке импортного алкоголя Беларуси происходят перемены. Касаются они соглашений с известными брендами, заметил Office Life.

Информация об этом есть в официальном бюллетене Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси.

Ряд известных марок алкоголя входит в единый гигантский холдинг из Франции – Pernod Ricard. И с 1998 года компания имеет белорусскую «дочку» «Перно Рикар Минск».

Именно через эту фирму компании-производители алкоголя презентуют и защищают свои марки в Беларуси. Однако теперь положение вещей несколько изменилось.

Так, компания-производитель виски Chivas, а также компания-производитель джина Beefeater расторгли лицензионные договоры с «Перно Рикар Минск».

Эти компании и марки алкоголя, которые они выпускают, принадлежат Pernod Ricard.

Соглашение между белорусской компанией и британской фирмой «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед» было заключено еще в 2008 году. Компания занимается производством джина Beefeater.

Кроме того, в Беларуси она владеет тремя товарными знаками – два с логотипом и слоганом виски Ballantines и один с фирменной этикеткой джина Beefeater.

Также договор расторгли «Чивас Бразерс Лимитед» из Шотландии. Эта компания занимается производством известного виски Chivas и свой лицензионный договор с минским «Перно Рикар» также подписала в 2008 году.

Судя по документам, обе фирмы расторгли соглашения в июле 2026 года. С чем связано это решение и как оно отразится на наличии алкоголя данных марок на белорусских прилавках, сказать пока нельзя.

Тем более Перно Рикар Минск» недавно заключала соглашения со знаковыми брендами. Так, шведская The Absolut Group (производитель одноименной водки) продлила договор до 2026 года.

А мексиканская «дочка» французского холдинга подписала с ней лицензионное соглашение на использование товарного знака Olmeca. Под ним холдинг производит текилу.

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