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The Guardian: Действия Трампа вызывают вопросы

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  • 3.09.2026, 20:20
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The Guardian: Действия Трампа вызывают вопросы
Фото: Getty Images

Почему президент США продолжает идти на уступки Путину?

Отношения президента США Дональда Трампа и Путина остаются одной из главных загадок мировой политики. Несмотря на заявления президента США об отсутствии каких-либо связей с Россией, его поведение по отношению к российскому лидеру продолжает вызывать вопросы, пишет британский The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Такую позицию Трампа пытаются объяснить несколькими причинами — от симпатий части сторонников MAGA к России до его очевидного восхищения сильными авторитарными лидерами.

Существует и более негативная версия — возможный компромат. Трамп неоднократно бывал в СССР и России, в том числе в Москве в 1987 году и в 2013-м во время конкурса «Мисс Вселенная». Согласно отчету сенатского комитета США, российские спецслужбы могли вести за ним наблюдение.

«Если бы Трамп был российским агентом, что именно он делал бы иначе?» — этот вопрос Гарри Каспаров использует как аргумент в споре о возможных связях президента США с Кремлем.

Однако гораздо важнее самого определения «российский агент» могут быть реальные последствия политики Трампа.

С 2025 года Вашингтон прекращал прямую военную помощь Киеву, публично конфликтовал с президентом Украины Владимиром Зеленским и неоднократно продвигал заявления, совпадающие с позицией Кремля. При этом США отказываются поставлять Украине дополнительные комплексы «Патриот» — ключевую систему для защиты от российских баллистических ракет.

Россия тем временем продолжает наносить массированные удары по Киеву. Украинские силы отвечают дальними атаками, но нехватка средств противовоздушной и противоракетной обороны остается одной из главных проблем.

«Является ли Трамп российским активом или нет — он делает недостаточно, чтобы остановить этот ужас», пишут авторы The Guardian.

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