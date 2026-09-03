Власти вводят изменение, которое касается пересечения границы 7 3.09.2026, 20:49

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Уже с 1 октября.

С 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила регистрации в электронной очереди на границе. Об этом сообщили в «Белтаможсервисе».

Как пояснили в организации, изменения затронут публичную оферту на оказание услуг по регистрации в системе электронной очереди (СЭО), а также сам порядок регистрации. Новшества коснутся физических лиц — заказчиков услуги.

Главное изменение — теперь договор будет действовать ограниченный срок: 30 календарных дней с даты внесения платежа.

В течение этого срока заказчику необходимо выполнить одно из следующих действий:

предоставить в зону ожидания транспортное средство, указанное при оплате в платёжной системе;

полностью завершить процедуру онлайн-регистрации транспортного средства через личный кабинет СЭО;

обратиться в «Белтаможсервис» с заявлением о возврате денежных средств.

В «Белтаможсервисе» уточнили, что заявление о возврате можно подать в течение 30 календарных дней с момента оплаты. Порядок возврата денег регламентирован пунктом 18 соответствующих правил. Обновлённая редакция документа вступит в силу с 1 октября и будет опубликована на официальном сайте организации.

Также отмечается, что в некоторых случаях услуга регистрации считается оказанной и подлежит оплате — тогда деньги заказчику не возвращаются.

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