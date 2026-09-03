Как союзники США могут противостоять давлению Трампа 3.09.2026, 16:33

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Нападки американского президента объединяют Европу.

Союзники США должны научиться противостоять давлению Вашингтона, не разрушая при этом трансатлантические отношения. Одним из первых испытаний может стать конфликт вокруг Международного уголовного суда (МУС), который администрация президента США Дональда Трампа пытается ослабить, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Во второй срок Трамп продолжает активно использовать санкции, тарифы и торговые угрозы не только против противников, но и против союзников. Вашингтон добивается от других стран изменения политики, опираясь на свое влияние в мировой финансовой системе, технологиях и сфере безопасности.

Особенно показателен пример МУС. США ввели санкции против 13 сотрудников суда, включая девять судей. Ограничения уже привели к блокировке банковских счетов, банковских карт и других сервисов. При этом США не являются участником Римского статута и не финансируют регулярный бюджет суда.

«Чтобы санкции действительно били по цели, Вашингтону нужны посредники», — пишут авторы. Речь идет о банках, страховых компаниях, платежных системах и технологических фирмах союзных стран, которые опасаются потерять доступ к американскому рынку.

Однако у Европы и других партнеров США есть инструменты для ответных мер. В частности, Евросоюз располагает так называемым блокирующим законодательством, призванным препятствовать применению иностранных санкций на европейской территории. Авторы предлагают расширить его действие на американские ограничения против МУС.

Пример Гренландии уже показал, что совместный ответ способен изменить расчеты Вашингтона. После угроз Трампа европейские страны поддержали Данию, подготовили возможные ответные тарифы на €93 млрд и начали обсуждать применение механизма ЕС для противодействия экономическому давлению. В итоге Трамп отказался от тарифной угрозы всего через четыре дня.

«Сопротивление отдельной политике США не означает отказа от трансатлантических отношений», — убеждены авторы.

Союзникам необходимо постепенно снижать зависимость от американской финансовой и технологической инфраструктуры, чтобы сохранять возможность самостоятельно принимать политические решения.

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