Редчайший Maybach выставили на продажу 2 3.09.2026, 16:53

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Фото: «Сотбис»

Он практически новый.

Один из самых редких внедорожников Mercedes-Maybach выставили на продажу — G 650 Landaulet 2018 года выпуска проехал всего около 200 километров. Таких автомобилей во всем мире собрали лишь 99 экземпляров. Машина появилась на торгах «Сотбис» в рамках коллекции бельгийского предпринимателя Вилли Михилса, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

G 650 Landaulet создавался как финальная и максимально роскошная версия легендарного G-Class первого поколения. Mercedes увеличил колесную базу более чем на полметра, установил портальные мосты от G 500 4×4² и три блокировки дифференциалов. Под капотом разместился 6-литровый битурбированный V12 от Mercedes-AMG мощностью 621 л.с.

Фото: «Сотбис»

Фото: «Сотбис»

Фото: «Сотбис»

Главная особенность модели — складывающаяся тканевая крыша над задней частью салона. Пассажиры получили роскошные кресла с электрическими регулировками, памятью и массажем, позаимствованные у лимузина S 600. Интерьер выполнен из бежевой кожи с черными элементами Nappa и карбоновым декором.

Фото: «Сотбис»

Фото: «Сотбис»

«Рецепт G 650 Landaulet был фантастически необычным», — отмечают в «Сотбис», описывая сочетание внедорожной конструкции, двигателя V12 и роскоши Maybach.

За редкий внедорожник рассчитывают получить от 600 до 700 тысяч евро.

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