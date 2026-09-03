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Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ

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  • 3.09.2026, 16:45
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Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ

Это уже второй подобный случай за неделю.

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил об очередном инциденте над Балтийским морем с участием российского разведывательного самолёта.

Об этом министр написал в соцсети X.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что польское воздушное пространство нарушено не было, однако российский самолёт представлял угрозу для гражданской авиации.

«Очередной инцидент над Балтийским морем с участием российского разведывательного самолёта Ил-20. В 40 км к северу от Устки наши истребители перехватили российский самолёт, у которого не были включены идентификационные устройства и который представлял угрозу для гражданской авиации. Нарушения польского воздушного пространства не произошло», — написал польский министр.

Это уже второй подобный случай за неделю. Ранее, в понедельник, 31 августа, польские истребители перехватили российский разведывательный самолёт Ил-20 в 30 км к северу от города Леба.

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