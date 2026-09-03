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Зимой в Гродно обещают открыть аэропорт

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  • 3.09.2026, 17:31
  • 4,544
Зимой в Гродно обещают открыть аэропорт

Названы основные направления.

В аэропорту Гродно завершили обновление взлетно-посадочной полосы и готовятся к установке нового навигационного оборудования.

Торги на закупку необходимого оборудования уже проведены, его поставка ожидается осенью. После установки останется решить оставшиеся технические вопросы и ввести систему в эксплуатацию.

«Я уверен, аэропорт откроется ближайшей зимой. Задача — привлечь операторов и авиакомпании, которым будет экономически целесообразно летать в Гродно», — заявил председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель.

Пока конкретные регулярные маршруты и перевозчики не определены. Среди рассматриваемых властями направлений — Москва, Санкт-Петербург и Калининград. В более отдаленной перспективе из Гродно также могут запустить чартерные рейсы на курорты.

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