Зимой в Гродно обещают открыть аэропорт

Зимой в Гродно обещают открыть аэропорт12
- 3.09.2026, 17:31
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Названы основные направления.
В аэропорту Гродно завершили обновление взлетно-посадочной полосы и готовятся к установке нового навигационного оборудования.
Торги на закупку необходимого оборудования уже проведены, его поставка ожидается осенью. После установки останется решить оставшиеся технические вопросы и ввести систему в эксплуатацию.
«Я уверен, аэропорт откроется ближайшей зимой. Задача — привлечь операторов и авиакомпании, которым будет экономически целесообразно летать в Гродно», — заявил председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель.
Пока конкретные регулярные маршруты и перевозчики не определены. Среди рассматриваемых властями направлений — Москва, Санкт-Петербург и Калининград. В более отдаленной перспективе из Гродно также могут запустить чартерные рейсы на курорты.