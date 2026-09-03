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Гибридные автомобили Honda раскупаются мгновенно

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  • 3.09.2026, 18:22
  • 7,920
Гибридные автомобили Honda раскупаются мгновенно
Фото: Honda

Японский автопроизводитель бьет собственные рекорды.

Гибридные автомобили продолжают укреплять позиции Honda. В августе японская компания продала 36 776 гибридов — это лучший результат за всю историю бренда для этого месяца. С начала года продажи гибридных моделей выросли на 9,2%, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Главным двигателем роста остается CR-V Hybrid. В августе было продано 20 437 таких автомобилей — на 8% больше, чем годом ранее. Гибридная версия обеспечила более половины всех продаж CR-V, которых за месяц набралось 37 607.

Еще заметнее вырос спрос на Accord Hybrid — на 16,4%. При этом продажи Civic Hybrid, напротив, сократились на 11,8%. В целом Civic остается одной из самых популярных моделей Honda: в августе компания продала 21 976 автомобилей.

Общие продажи Honda в августе составили 122 174 автомобиля, а с начала года превысили миллион. Компания достигла этой отметки на месяц раньше, чем в прошлом году.

«Гибриды помогают автопроизводителям добиваться рекордных продаж», — отмечает Motor1.

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