Гибридные автомобили Honda раскупаются мгновенно

Гибридные автомобили Honda раскупаются мгновенно6
- 3.09.2026, 18:22
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Японский автопроизводитель бьет собственные рекорды.
Гибридные автомобили продолжают укреплять позиции Honda. В августе японская компания продала 36 776 гибридов — это лучший результат за всю историю бренда для этого месяца. С начала года продажи гибридных моделей выросли на 9,2%, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Главным двигателем роста остается CR-V Hybrid. В августе было продано 20 437 таких автомобилей — на 8% больше, чем годом ранее. Гибридная версия обеспечила более половины всех продаж CR-V, которых за месяц набралось 37 607.
Еще заметнее вырос спрос на Accord Hybrid — на 16,4%. При этом продажи Civic Hybrid, напротив, сократились на 11,8%. В целом Civic остается одной из самых популярных моделей Honda: в августе компания продала 21 976 автомобилей.
Общие продажи Honda в августе составили 122 174 автомобиля, а с начала года превысили миллион. Компания достигла этой отметки на месяц раньше, чем в прошлом году.
«Гибриды помогают автопроизводителям добиваться рекордных продаж», — отмечает Motor1.