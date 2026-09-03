В РФ призывники стали жаловаться на невозможность выехать из страны 8 3.09.2026, 18:50

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Попытки россиян выехать через Беларусь также не всегда заканчиваются успешно.

Российские призывники все чаще сталкиваются с отказами в выезде из РФ. По данным правозащитного проекта «Идите лесом», с 18 по 31 августа к нему обратились 73 призывника, пытавшихся пересечь границу: 50 из них смогли выехать, 23 — нет. В ряде случаев запрет на выезд появлялся непосредственно во время прохождения пограничного контроля.

Один из призывников, несколько лет живший в Индонезии по виду на жительство, приехал в Россию на две недели и не смог уехать обратно — в выписке из реестра уже значился запрет на выезд. Другого не выпустили из московского аэропорта, хотя он утверждает, что вообще не получал повесток, и о запрете узнал только на границе. Еще один призывник проверил реестр перед рейсом Москва — Ереван: запрета не было, однако на пограничном контроле ему сообщили, что выезд ограничен. После отказа он снова открыл реестр — через несколько минут запрет появился и там. Призывник из Новосибирска узнал о повестке только после того, как его не выпустили из аэропорта. Военкомат затем отменил ограничения, но через два дня его снова не выпустили — у пограничников запрет продолжал отображаться.

При этом есть и примеры успешных выездов. Один призывник с повесткой на медосвидетельствование и действующей отсрочкой смог выехать в Ереван: запрета в реестре не было. Другой уехал с бумажной повесткой на осеннее медосвидетельствование. Ещё один пересек сухопутную границу с Казахстаном, хотя в реестре у него отображались запрет на выезд и другие временные меры.

Попытки выехать через Беларусь также не всегда заканчиваются успешно. К проекту обращались 11 призывников, которые пытались уехать через эту страну: четверо смогли, семеро — нет.

Ограничения на выезд для призывников вводятся параллельно со слухами о мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму. Аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW) писали о подготовке новой мобилизации, не исключали её и в западной разведке, а также некоторые европейские чиновники, говорившие с The Washington Post. Источники WaPo отмечали, что Кремль может пойти на такой шаг из-за высоких потерь на фронте. По оценке CSIS, российские войска потеряли в Украине не менее 1,4 млн человек (с учётом тяжело раненых, неспособных вернуться в строй).

В марте, после полномасштабного запуска реестра электронных повесток, россияне начали жаловаться на блокировку выезда за границу. В апреле призывника из Санкт-Петербурга не выпустили за рубеж через Беларусь, что, по оценке Движения сознательных отказчиков (ДСО), свидетельствует о «начавшемся обмене данными из электронного реестра воинского учёта и реестра повесток между пограничниками двух государств». На фоне слухов о мобилизации отток россиян через Верхний Ларс в Грузию достиг рекордных показателей: 15–18 августа границу ежедневно пересекали более 19–20 тыс. человек, что значительно превышает данные аналогичных периодов прошлых лет, сообщила Федеральная таможенная служба.

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