Лукашенко озадачился зарплатами в Минске

Лукашенко озадачился зарплатами в Минске25
- 3.09.2026, 19:01
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Диктатор боится ускорения инфляции.
Александр Лукашенко озаботился ростом зарплат в Минске и призвал их «не форсировать», чтобы не спровоцировать ускорение инфляции. Об этом он заявил во время приема с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает пресс-служба диктатора.
Владимир Кухарев отчитался, что по итогам первой половины года средняя зарплата в Минске достигла 3878 рублей. На что Лукашенко отреагировал:
— Удерживать надо этот уровень, но не форсировать. Потому что зарплата, огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции. А инфляция в Минске — это по всей стране разойдется, мы будем эти деньги «съедать».
Узурпатора беспокоит, что зарплаты могут расти, пока производство падает.
— Но за этим надо наблюдать — чтобы производительность труда была высокой. И обязательно добавлять за счет предприятий, которые слабо работают.
— Главный принцип — деньги должны быть заработаны, — заявил в ответ Кухарев. — Мы коэффициент выдерживаем (роста заработной платы относительно роста производительности труда. — Прим. ред.), чтобы не допустить каких-то сбоев на валютном рынке, потому что это приведет к инфляции.