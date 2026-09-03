закрыть
4 сентября 2026, пятница, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко озадачился зарплатами в Минске

25
  • 3.09.2026, 19:01
  • 19,638
Лукашенко озадачился зарплатами в Минске

Диктатор боится ускорения инфляции.

Александр Лукашенко озаботился ростом зарплат в Минске и призвал их «не форсировать», чтобы не спровоцировать ускорение инфляции. Об этом он заявил во время приема с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает пресс-служба диктатора.

Владимир Кухарев отчитался, что по итогам первой половины года средняя зарплата в Минске достигла 3878 рублей. На что Лукашенко отреагировал:

— Удерживать надо этот уровень, но не форсировать. Потому что зарплата, огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции. А инфляция в Минске — это по всей стране разойдется, мы будем эти деньги «съедать».

Узурпатора беспокоит, что зарплаты могут расти, пока производство падает.

— Но за этим надо наблюдать — чтобы производительность труда была высокой. И обязательно добавлять за счет предприятий, которые слабо работают.

— Главный принцип — деньги должны быть заработаны, — заявил в ответ Кухарев. — Мы коэффициент выдерживаем (роста заработной платы относительно роста производительности труда. — Прим. ред.), чтобы не допустить каких-то сбоев на валютном рынке, потому что это приведет к инфляции.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин