В этот момент будет очень интересно 6 Валерий Пекар

2.09.2026, 17:22

21,088

Россия большая, везде силовиков автобусами не довезешь.

Напишу вам об одном неочевидном последствии возможных украинских ударов по российским аэропортам.

Есть такой важный имперский ресурс — силовики. Стражи империи.

Существует представление, что в России какое-то запредельное количество силовиков. И да, и нет. Их действительно очень много. Но недостаточно. Преимущество силовиков достигается концентрацией. Чтобы разогнать протест 2024 года в Башкортостане, силовиков свозили из нескольких регионов. Чтобы разгонять протесты на Дальнем Востоке, силовиков завозили из европейской части России, потому что местные не спешили выполнять приказы.

Поэтому для успешных действий российских силовиков против возможных национальных или региональных протестов критически важны две вещи.

Во-первых, Москве важно, чтобы протесты не были одновременными. Чтобы можно было маневрировать ресурсом. Для этого нужно предотвратить координацию протестов, взаимопонимание национальных и региональных активистов из разных регионов; для этого нужно сеять недоверие и раздор.

Во-вторых, Москве важно обеспечить перевозку. Россия большая, автобусами не довезешь. И тут вдруг закрываются аэропорты. (У Росгвардии есть собственная авиация, которая может пользоваться военными аэродромами, но ее возможности ограничены.)

И вот в этот момент может стать очень интересно.

Потому что все написали о неудобствах для дорогих россиян, а до этого писали о доставке в отдаленные регионы.

Валерий Пекар, «Фейсбук»

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