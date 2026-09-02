В Азербайджане на складе боеприпасов произошел взрыв 4 2.09.2026, 17:40

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Вспыхнул мощный пожар.

В Геранбойском районе на западе Азербайджана, недалеко от поселка Низами, в ночь на 2 сентября произошел взрыв на складе боеприпасов. Инцидент спровоцировал крупный пожар, сопровождавшийся серией детонаций, из-за чего жителей близлежащих населенных пунктов пришлось эвакуировать. Об этом сообщает агентство АРА.

Согласно совместному заявлению министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны и внутренних дел Азербайджана, на месте взрыва возникло возгорание, однако местное население при этом не пострадало. Из соображений безопасности из прилегающих к объекту районов эвакуировали около 5 тысяч человек.

Позднее первый заместитель главы исполнительной власти Геранбойского района Сеймур Назаров сообщил, что взрыв не затронул жилые дома в соседних селах — информация о повреждении жилой застройки в результате случившегося не подтверждается.

О причинах взрыва и точных обстоятельствах произошедшего власти пока не сообщают.

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