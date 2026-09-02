Психологи назвали трюки, которыми пользуются умные люди 12 2.09.2026, 17:55

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Три приема помогут перестать прокручивать в голове чужой негатив.

Неприятное общение может продолжаться в голове еще долго после того, как разговор закончился. Человек прокручивает обидные слова, спорит мысленно и вновь переживает раздражение. Психолог Эмма Сеппяля, преподаватель Йельского университета, считает, что избавиться от этого круга можно с помощью трех последовательных шагов, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первый — осознать происходящее. Постоянные злость и обида постепенно превращаются в привычку, а человек рискует сам начать вести себя так же негативно, как тот, кто его раздражает. Кроме того, воспоминания о неприятном конфликте могут поддерживать стрессовую реакцию организма даже после окончания ситуации.

Второй шаг — прощение. Речь не идет об оправдании чужих поступков или восстановлении отношений. По словам Сеппяля, прощение означает прежде всего отказ от власти, которую обида продолжает иметь над человеком.

«Прощение — это не про них. Это про отказ позволить их поведению диктовать вашу физиологию», — пишет психолог.

Исследования, приведенные автором, показывают, что практика прощения может снижать воспринимаемый стресс и уровень гнева, а в некоторых случаях — и артериальное давление.

Третий шаг может показаться неожиданным — пожелать человеку добра. Психолог отмечает, что практика сострадания связана с улучшением эмоционального и физического состояния и может помогать укреплять социальные связи.

«Вы не обязаны быть близки с этим человеком. Вы не обязаны даже быть с ним дружелюбны», — подчеркивает автор.

Главная цель, по мнению психолога, заключается не в том, чтобы восстановить мир с неприятным человеком, а в том, чтобы вернуть мир себе. Прощение и сострадание позволяют перестать постоянно возвращаться к конфликту и освободить внимание для собственной жизни.

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