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Для водителей в Беларуси ввели очередные новшества

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  • 2.09.2026, 18:27
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Для водителей в Беларуси ввели очередные новшества

Они касаются в том числе владельцев электрокаров.

В Беларуси появились изменения, которые затрагивают водителей. «Зеркало» рассказывает, что это за новшества.

На некоторых станциях сети Malanka появилась возможность зарядиться за наличные. «Пока эта возможность есть на шести автозаправках: две находятся в Гомеле (АЗС № 20 и 21), по одной в Калинковичах, Петрикове, Ченках и Еремино. Далее проект будет масштабироваться, и услуга появится на других объектах», — пишет neft.by.

Оплату наличными хотят ввести и на других АЗС.

«Белтелеком» сообщил, что открыл новые электрозарядные станции Evika! в Дзержинске. Они появились по адресам: ул. Лермонтова, 10, ул. Радужная, 17, ул. Минская, 1, ул. Протасова, 19 и ул. К. Маркса, 3.

«Evika! является частью портфеля технологичных решений компании „Белтелеком“. Станции располагаются преимущественно в спальных районах, вблизи офисов и бизнес-центров. Важным фактором является то, что каждая станция находится под круглосуточным видеоконтролем», — уточняют в организации.

Ранее в августе правительство приняло изменения для перевозчиков тяжеловесных грузов. В некоторых случаях для такого транспорта увеличили скорость движения при сопровождении — до 70 км/ч.

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