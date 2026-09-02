Сотрудников «Русского дома» в Берлине выгнали из Германии 15 2.09.2026, 18:56

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Они обязаны покинуть ФРГ в течение семи дней.

Сотрудники «Русского дома» в Берлине обязаны покинуть Германию в течение семи дней, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. «Межправсоглашение, которое регулирует его деятельность, истечет летом 2027 года, но сотрудники, которые там работают, представляют Дом, Россотрудничество, они должны покинуть страну в семидневный срок», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Решение германских властей стало следствием инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле, где вечером 4 августа был обнаружен беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским военно-транспортным самолётом. Позднее следователи нашли еще один дрон и около 50 граммов взрывчатки. После проведённого расследования Германия официально обвинила Россию в организации диверсии.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин продолжит поддерживать Украину и примет меры, чтобы затруднить проведение подобных российских операций в Германии и Европе. В ответ на инцидент Германия также закроет генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября — сотрудникам дипмиссии и их семьям предписано оперативно покинуть страну.

Помимо этого, Берлин планирует в ближайшее время передать Украине дополнительные зенитные ракеты Iris-T и несколько тысяч ударных беспилотников: поставки могут начаться уже в сентябре. Германия также намерена расширить сотрудничество с Киевом в сфере разведки и будет настаивать на ужесточении санкций против России, усилении контроля за въездом российских граждан и давлении на «теневой флот» Москвы. Европейские чиновники, в свою очередь, пообещали усилить поддержку Украины и ужесточить санкции против России.

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