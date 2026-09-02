Тим Кук получит от Apple солидное вознаграждение 1 2.09.2026, 19:52

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Тим Кук

После ухода с поста гендиректора ему выплатят $47 млн.

Apple утвердила пакет вознаграждения в $47 млн по итогам 2027 года для Тима Кука, который 1 сентября покинул пост гендиректора и стал исполнительным председателем совета директоров. Об этом сообщает Financial Times.

Пакет Кука, включающий $47 млн, сформирован в виде зарплаты и акций. Годовая зарплата Кука на новой должности составит $2 млн, выплаты акциями — $45 млн. Это на 20% меньше его зарплаты и акционного вознаграждения за 2025 год, когда он еще был гендиректором, отмечает FT.

Как пишет газета, должность исполнительного председателя совета директоров создали специально для Кука. Многолетний неисполнительный председатель совета директоров Артур Левинсон стал ведущим независимым директором, а за 2025 финансовый год он получил $557 тыс. Apple ранее сообщала, что Кук будет помогать по отдельным направлениям, включая взаимодействие с политиками по всему миру.

В то же время пришедший на смену Куку Джон Тернус может получить потенциальный компенсационный пакет в $58 млн при выполнении целевых показателей в 2027, отмечает FT. Bloomberg уточнил, что новый гендиректор получит годовой оклад $3 млн и акционный грант с целевой стоимостью $55 млн в следующем году.

Размер вознаграждения Кука приблизилась к пакету Тернуса, что свидетельствует о его большой роли для компании на новом посту, пишет FT.

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