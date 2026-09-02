Россия второй месяц подряд потеряла более 40 тысяч солдат в Украине 5 2.09.2026, 20:17

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Фото: Reuters

Нанимать в армию больше 30 тысяч человек в месяц России в этом году не удается.

Весной руководство российской армии обещало Владимиру Путину захватить весь Донбасс к осени, и он сам не раз публично озвучивал близость победы. Этот срок наступил, но до захвата Донбасса по-прежнему далеко: в августе оккупанты, по оценке Института изучения войны (ISW), в очередной раз в этом году сдали больше территорий, чем захватили.

Кроме того, второй месяц подряд их потери превысили 40 тысяч солдат, отмечают аналитики ISW. В августе на фронте, по оценкам, было убито и ранено 42 020 человек (в июле – 42 860). В среднем, на захват каждого квадратного километра армия «клала» 465 человек, пишет ISW, указывая: новых контрактников для восполнения текущих потерь по-прежнему не хватает, «и остается неясным, как долго войска смогут поддерживать нынешние темпы наступления… без проведения мобилизации в той или иной форме».

Нанимать в армию больше 30 тысяч человек в месяц России в этом году не удается, в начале года показатель падал до 24 тысяч, указывал Янис Клюге из Германского института проблем международной безопасности, который ведет подсчет на основании данных о бюджетных выплатах. Киев же ранее ставил цель довести ежемесячные потери агрессора до 50 тысяч человек, и ВСУ уверенно к ней идут. Еще в марте российские потери были на 10 с лишним тысяч солдат меньше, составив 31 960, указывает ISW.

Потери российской армии в Украине, март-август 2026 года

Что касается территорий, то в августе российские войска взяли под контроль 90,35 кв. км. Если учесть тактику просачивания, когда группы из нескольких человек пробираются вперед (выжить и закрепиться, по данным z-блогеров, удается 1-2 из 10), показатель можно увеличить до 123,53 км. В основном эти захваты были осуществлены в Донецкой области, но при этом войскам так и не удалось полностью занять важный украинский форпост Константиновку, битва за которую идет уже много месяцев. По данным ISW, они контролируют порядка 72% города.

Темпы наступления упали в разы по сравнению с августом 2025 года: тогда было захвачено более 505 кв. км.

При этом из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему театру военных действий российские войска сдали не менее 129,8 кв. км, то есть больше, чем захватили. Эта цифра, скорее всего, занижена, уточняет ISW, поскольку его методология недооценивает масштабы вероятных успехов украинской армии в ходе ее разворачивающегося наступления на Лиманском направлении в Донецкой области.

В апреле и мае российская армия также теряла больше территорий, чем завоевывала.

В июле Путин утверждал, что с начала года Россия захватила в Украине более 3000 кв. км и 133 населенных пункта. Но, по подсчетам ISW, реальные цифры к тому времени составляли 621,7 кв. км и 64 населенных пункта.

Весной высшее военное командование убедило Путина, что обеспечит захват всего Донбасса к осени, писала Financial Times. Правда, летом, по информации Bloomberg, оно уже обещало добиться этого к зиме.

Путин неоднократно заявлял, что до полного захвата Донбасса никакие переговоры о мирном урегулировании невозможны. Однако с начала вторжения в Украину он 15 раз ставил военным соответствующие сроки, но ни один из них не был выполнен.

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