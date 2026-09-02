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Крым накрыл топливный кризис

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  • 2.09.2026, 20:30
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Крым накрыл топливный кризис

Бензин на оккупированном полуострове будут продавать по четыре часа в сутки.

В оккупированном Россией Крыму в связи с недостаточными объемами поставок топлива будут продавать бензин по четыре часа в сутки, сообщил так называемый «глава республики» Сергей Аксенов.

«Поставки топлива в регион пока не закрывают полную потребность жителей. Часть крымчан на данном этапе, к сожалению, столкнется с ограниченным доступом к бензину», — написал он в телеграм-канале.

Аксенов объявил, что теперь суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа: с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00. В 07:00 на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики будет появляться актуальная информация о том, на каких АЗС есть бензин и дизтопливо.

Кроме того, перебои с поставками моторного топлива фиксируются на АЗС Тюменской области, из-за чего к заправкам выстраиваются длинные очереди, сообщил глава региона Александр Моор. «Мы продолжаем вести переговоры с руководством нефтяных компаний об увеличении объемов поставок топлива в регион», — отметил он.

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