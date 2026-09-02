В сентябре в Беларуси будут отключать ТВ и радио

В сентябре в Беларуси будут отключать ТВ и радио5
- 2.09.2026, 21:29
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Белорусы смогут отдохнуть от лукашенковской пропаганды.
«Белтелеком» предупредил о масштабных отключениях эфирного ТВ и радио в сентябре. В течение нескольких дней сигнал будет пропадать в десятках районов по всей стране.
Если вы смотрите телевизор через антенну или слушаете FM-радио – приготовьтесь к перебоям.
Уже 3 сентября без ТВ и радио останутся Кричевский, Климовичский, Чериковский и Мстиславский районы. Кроме того, 8 сентября, – снова Мстиславский, а также Кричевский, Чаусский, Горецкий, Климовичский, Дрибинский и Чериковский.
Также 5 сентября (и 19-го на случай, если что-то пойдет не так) начнутся работы в Гомельской области. Отключат Гомель и еще семь районов вокруг – Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Речицкий, Лоевский и Чечерский.
Дальше – больше: 9 сентября без сигнала останутся Логойский, Борисовский, Вилейский, Смолевичский и Докшицкий районы.
Уже 10 сентября – Горецкий, Мстиславский, Дрибинский и Дубровенский, а 11 сентября – целая россыпь районов: Бобруйский, Глусский, Осиповичский, Кировский, Кличевский, Жлобинский, Рогачевский, Светлогорский и Октябрьский.
Как подчеркивают в «Белтелекоме», все это – плановая профилактика. Как только работы закончатся раньше срока, вещание сразу возобновят.
И главное – интерактивное телевидение ZALA эти отключения не затронут. Если у вас кабельное или интернет-ТВ – вы ничего не заметите.