Трамп: Мы уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе 10 2.09.2026, 21:54

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Фото: Getty Images

Президент США снова заявил о контроле над проливом.

Вооруженные силы США уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе в ночь на 1 сентября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику.

«Иран никогда не получит ядерного оружия. Сейчас мы контролируем Ормузский пролив. Мы его контролируем. Прошлой ночью мы уничтожили 28 кораблей. Мы его контролируем. Они (Иран.— Прим.) ничего не получают, а мы уничтожили корабли»,— сказал господин Трамп. Интервью записывалось 1 сентября, но было опубликовано сегодня.

Сегодня главное командование вооруженных сил США отчитывалась об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. В пресс-релизе утверждается, что удары стали ответом на попытки КСИР атаковать суда в Ормузском проливе.

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