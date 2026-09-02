Видеохит: в России робот вступил в драку с покупателем магазина 17 2.09.2026, 22:04

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Андроид решил ответить на хамское поведение россиянина.

В российском Саратове в магазине электроники «Волга» произошел необычный инцидент, запечатленный камерами видеонаблюдения.

Согласно видеороликам, распространяемым в социальных сетях, мужчина вошел в магазин, подошел к продавщице-гуманоиду по имени Сиона, а затем резко толкнул ее в грудь.

Внезапно человекоподобное существо «приняло боевую стойку» и, словно боксер, нанес удар ногой, бросилось в сторону покупателя, после чего двое сотрудников магазина немедленно вмешались.

Ситуация начала выходить из-под контроля: Сиона неоднократно наносила удары кулаками и ногами окружающим. Лишь когда сотрудник магазина обошел гуманоида сзади и нажал кнопку питания на его спине, ситуацию удалось взять под контроль.

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