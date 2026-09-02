Закончилось топливо: новые подробности жесткой посадки вертолета с Z-пропагандистами 11 2.09.2026, 22:26

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Не хватило буквально ведра керосина.

Вертолёт Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо пропагандистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жёсткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина, сообщила пресс-служба облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов, пишет The Moscow Times.

По информации z-канала Fighterbomber, причиной аварийной посадки стало самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива — до аэродрома «Сокол» вертолёт не долетел около пяти километров. «Ведра кероса не хватило», — пишет канал.

По данным пресс-службы, на подлёте к аэродрому борт начал резко терять высоту, но пилоту удалось посадить машину на проезжую часть, после чего она скатилась в кювет. Пассажиры и члены экипажа отделались ушибами и царапинами, на дороге — также жертв нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Вертолёт принадлежит авиаотряду № 11 из Хабаровска и был предоставлен Минобороны России для обеспечения голосования в отдалённых районах.

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