закрыть
4 сентября 2026, пятница, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Закончилось топливо: новые подробности жесткой посадки вертолета с Z-пропагандистами

11
  • 2.09.2026, 22:26
  • 20,178
Закончилось топливо: новые подробности жесткой посадки вертолета с Z-пропагандистами

Не хватило буквально ведра керосина.

Вертолёт Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо пропагандистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жёсткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина, сообщила пресс-служба облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов, пишет The Moscow Times.

По информации z-канала Fighterbomber, причиной аварийной посадки стало самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива — до аэродрома «Сокол» вертолёт не долетел около пяти километров. «Ведра кероса не хватило», — пишет канал.

По данным пресс-службы, на подлёте к аэродрому борт начал резко терять высоту, но пилоту удалось посадить машину на проезжую часть, после чего она скатилась в кювет. Пассажиры и члены экипажа отделались ушибами и царапинами, на дороге — также жертв нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Вертолёт принадлежит авиаотряду № 11 из Хабаровска и был предоставлен Минобороны России для обеспечения голосования в отдалённых районах.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин