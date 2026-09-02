В Украине введут два уровня угрозы при воздушных тревогах

В Украине введут два уровня угрозы при воздушных тревогах3
- 2.09.2026, 17:11
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Желтый и красный.
Президент Владимир Зеленский в среду, 2 сентября, заявил, что в Украине обновят системы оповещения об угрозе и введут два уровня угрозы - желтый и красный.
Глава украинского государства в Telegram сообщил, что заслушал доклад премьер-министра Сергея Корецкого о подготовке реакции на изменение тактики российских ударов — использование дронов для истощения жизни в украинских городах и экономики.
«Первое: будут обновлены системы оповещения об имеющейся угрозе. Люди должны понимать совершенно четко, на что и как именно нужно реагировать. Будут введены два уровня обозначения конкретной угрозы — желтый и красный», — заявил Зеленский.
Генеральный штаб ВСУ, Воздушные силы, правительство, Министерство обороны, МВД и ГСЧС каждую неделю будут определять, какая угроза соответствует желтому и красному уровню тревог. По словам президента, желтый уровень предусматривает налет дронов, а красный — ракетную опасность, угрозу баллистики и массированные атаки.
В Украине также изменят сигналы оповещения о воздушной тревоге в соответствии с желтым или красным уровнями угрозы. Президент отметил, что уже отменен повторный запуск сирены при отбое тревоги — сирена теперь будет звучать только во время объявления тревоги.
По словам Зеленского, готовятся более четкие и различимые по уровню угрозы звуковые сигналы оповещения о воздушной тревоге.
«Главная цель этих изменений — дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания, как реагировать в каждом конкретном случае. Поручил также проработать более четкую географическую дифференциацию тревог, чтобы оглашение тревоги и реагирования было именно в той части местности, где объективно есть угроза», — сказал глава государства.
Президент также сказал, что правительство, местные органы власти, военные, МВД и ГСЧС должны определить четкие критерии, чтобы государственные структуры, органы местного самоуправления и бизнес могли работать во время желтого уровня угрозы.
Зеленский поручил премьеру подготовить дополнительные шаги для поддержки бизнеса, которые позволят оперативно масштабировать развертывание модульных укрытий.