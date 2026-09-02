Украинская участница известной российской группы рассказала шокирующие факты о жизни в Москве 9 2.09.2026, 17:51

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Причиной неприязни стал ее украинский акцент.

Актриса и певица Алла Мартынюк, которая в начале 2000-х стала участницей популярной российской группы «Сливки», рассказала об унижениях, с которыми столкнулась во время работы в Москве. По словам артистки, коллеги по коллективу называли ее «х*хлушкой», запрещали общаться с поклонниками, а бывало, что даже несколько раз скидывали с лестницы.

Об этом Мартынюк рассказала в интервью Алине Доротюк, пишет «Обозреватель». Артистка вспомнила, что попала в «Сливки», когда ей было всего 17 лет. В то время она училась на втором курсе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, уже снималась в сериалах и участвовала в конкурсах красоты.

По словам Мартынюк, предложение пройти кастинг в московскую группу поступило от ее знакомой, певицы Татьяны Найник, которая тогда была участницей «ВИА Гры». Она согласилась, прошла отбор и вскоре переехала в Москву.

Сначала карьера в «Сливках» казалась Мартынюк большой возможностью. Группа была одним из популярных женских коллективов российской эстрады начала 2000-х, а ее концерты собирали большие площадки. Однако за кулисами, по словам певицы, ситуация оказалась совсем другой.

«У нас был жестокий буллинг. Мне там было очень тяжело. Буллинг исходил от моих коллег, девушек», — рассказала она.

Сначала, по словам Мартынюк, причиной неприязни стал ее украинский акцент. Коллеги называли ее оскорбительным словом «х*хлушка». Впоследствии ситуация обострилась из-за внимания публики к новой солистке.

«Они издевались надо мной. Сначала это было «у тебя украинский говор», «х*хлушка». Потом появилось очень много поклонников, которые после концертов начали бежать за автографом ко мне сразу, а не к ним. То есть началась ревность. Они стали запрещать мне выходить давать интервью, раздавать автографы. Они ходили отдельно со звездами на какие-то вечеринки, а мне говорили сидеть в номере», — пояснила артистка.

Мартынюк также рассказала о физической агрессии в свой адрес. По ее словам, коллеги несколько раз пытались скинуть ее с лестницы.

«Меня несколько раз скидывали с лестницы, чтобы я разбилась. Я просто не могла больше этого выносить», — вспомнила артистка.

При этом продюсер группы, по словам Мартынюк, относился к ней хорошо и поддерживал. Зато директор коллектива якобы был настроен против нее еще со времен кастинга.

В «Сливках» Мартынюк пробыла менее года. Постоянные концерты и психологическое давление, по ее словам, привели к серьезному истощению.

«У меня было сильное эмоциональное и физическое истощение. У нас было даже по шесть концертов в день. Там было очень тяжело», — сказала артистка.

Несмотря на то, что «Сливки» были популярны, сама артистка в то время жила очень скромно. Она вспомнила, что помогала семье, поскольку ее отец болел, а младший брат учился на юриста.

«Дошло до того, что у меня была обувь с дырками внутри. Потому что я помогала маме, отправляла ей деньги. Брат тогда учился на юриста, как раз ему нужны были деньги, отец был болен. И это был тяжелый период. Первый месяц, наверное, я вообще голодала», — поделилась Мартынюк.

После ухода из группы она ненадолго вернулась в Киев, но вскоре снова уехала в Москву. Там артистка продолжила учебу и актерскую карьеру, снималась в полнометражных фильмах и, по ее словам, была востребована в российском шоу-бизнесе.

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