Олег Белоколос: У Китая есть масса инструментов, чтобы надавить на Путина 4 2.09.2026, 19:05

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Пекин способен нанести России серьезный экономический удар.

На саммите ШОС в Бишкеке Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен усилить координацию с другими странами для политического урегулирования войны в Украине. Пекин обещает активнее участвовать в поиске путей ее завершения.

Что Си Цзиньпин имел в виду, говоря о политическом урегулировании именно войны в Украине? Можно ли ожидать изменения позиции Пекина? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Хотел бы начать с информации, которая широко комментировалась в СМИ. Речь о позиции Индии, которая дипломатично, но тем не менее обозначила свою позицию: это агрессия, это война и происходящее, в общем-то, ненормально.

Видимо, мудрые руководители не только в Индии, но и в других странах начинают понимать, что война в Европе и война на Ближнем Востоке рано или поздно спровоцируют еще какой-то конфликт. Все эти возможные конфликты в целом могут привести к противостоянию уже планетарного масштаба.

Я уверен, что такие опасения звучали и на каких-то двусторонних встречах, в том числе, наверное, с участием представителей Китая. Вооруженный конфликт такого масштаба будет иметь очень серьезные последствия для всех. Уже невозможно делать вид, что эта война, которая продолжается пятый год, касается только Украины и страны-агрессора. В ближайшее время это в очередной раз почувствуют страны так называемого глобального Юга, когда поднимутся цены на зерно и другие продукты питания.

Из-за агрессии все эти поставки затруднены, цены будут расти и, соответственно, будет нарастать социальное напряжение. Причем, хочу подчеркнуть, это будет иметь последствия и для лидеров тех стран, которые вроде бы не выступают в поддержку Украины, а занимают так называемую нейтральную позицию или даже склонны поддерживать Россию. Для них эта война тоже будет чревата негативными последствиями. Скажем так, я ощущаю, что политическое давление может нарастать и все больше обращено оно будет именно к Москве. Все адекватные лидеры понимают, что это агрессия, российская агрессия, и именно Москва должна остановиться.

Хотя мы говорили об этом ранее, предпосылок к изменению позиции Кремля, особенно судя по последним заявлениям из Москвы, практически нет. Вряд ли здесь можно на что-то рассчитывать. Спираль противостояния продолжает раскручиваться. Кремлевская группа, то есть сам руководитель России, несменяемый президент и люди, которые сидят вокруг него, понимает, что именно война до сегодняшнего дня обеспечивает им некую условную индульгенцию.

Потому что как только война закончится или остановится, возникнет масса вопросов: зачем все это было, каковы экономические, демографические, технологические и другие потери? Эти вопросы появятся и в самой России, несмотря на цензуру и давление. Поэтому у них нет другого выхода, кроме как продолжать войну.

На сегодняшний день только давление на Россию может создать для нее серьезные негативные последствия в экономическом плане. Экономика все-таки имеет для России значение, в том числе в отношениях с Индией и Китаем.

— Какие реальные инструменты есть у Китая, чтобы повлиять на Путина и добиться окончания войны в Украине?

— У Китая сегодня масса инструментов для того, чтобы оказать давление на Путина. Мы, по-моему, уже обсуждали это раньше.

Если еще пару лет назад я говорил, что Россия превращается в своеобразную экономическую полуколонию Китая, то сегодня, по всем признакам, это уже не полуколония.

Россия превратилась в рынок сбыта китайской готовой продукции и поставщика недорогого сырья, причем по тем ценам, которые укажут китайские покупатели.

По моим наблюдениям, практически все экономические проекты, которые сегодня реализуются на территории от озера Байкал до Владивостока, за редким исключением связаны либо с торговым взаимодействием с Китаем, либо с участием китайских инвесторов. То есть этот дальневосточно-забайкальский клин, если можно так сказать, уже в очень серьезной степени завязан на Китай. Поэтому как минимум в этом регионе Китай уже является неформальным экономическим руководителем. Все приграничные, транспортные и логистические проекты либо завязаны на Китай, либо реализуются при китайском участии.

Понятно, что если Китай остановит или хотя бы приостановит все это движение, то социальные последствия будут очень серьезными. Население там небольшое по сравнению с Китаем, и местная экономика полностью завязана на взаимодействие с ним. Любое негативное движение со стороны Китая, например закрытие границы или какие-то другие ограничения, моментально нанесет очень серьезный, если не критический, удар, который европейская часть России компенсировать не сможет.

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