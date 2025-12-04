The New York Times: Россия станет энергетической колонией Китая 1 4.12.2025, 16:53

И это будет величайшим позором Путина.

Президент США Дональд Трамп и его посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают воспринимать урегулирование войны в Украине как крупную сделку с недвижимостью. Это одна из причин, почему они терпят неудачу в попытке добиться мира в Украине, пишет УНИАН.

Колумнист The New York Times Томас Л. Фридман в своем материале подчеркнул, что российский диктатор Путин не проявляет никакого интереса к благосостоянию украинского народа. Он отметил, что администрация США продолжает игнорировать этот факт, что только замедляет мирный процесс.

Почему США не могут добиться прогресса в урегулировании войны в Украине

Фридман уверен, что отправка людей из сферы недвижимости в качестве американских переговорщиков является скорее помехой, чем преимуществом. Он считает, что для достижения успеха Трампу стоит задействовать политиков, которые понимают разницу между недвижимостью и войной.

«Недвижимость - это игра с положительной суммой: обе стороны могут извлечь выгоду из удачной сделки. И это является целью. В войне и мире, когда одна сторона придерживается фашистских взглядов и является явным агрессором, а другая сторона придерживается демократических взглядов и является явной жертвой, вы находитесь в игре с нулевой суммой», - говорится в материале.

По словам Фридмана, еще ни один американский президент не действовал так, как Трамп. Он заявил, что подход нынешнего лидера США к урегулированию войны в Украине является одним из самых постыдных эпизодов в американской внешней политике.

США неправильно реагируют на войну России против Украины

Фридман раскритиковал Уиткоффа за его слова о том, что «Путин не является плохим человеком». Он напомнил, что у российских коммунистов был термин для иностранцев, которые так относились к их лидерам, - «полезные идиоты».

Колумнист признал, что Украине, вероятнее всего, придется пойти на уступки для окончания войны. Тем не менее, он подчеркнул, что есть разница между «грязной сделкой», которая позволила бы Путину увеличить прибыль России и возобновить войну в любой момент в будущем, и сделкой, которая бы позволила РФ сохранить уже захваченные территории, но при этом на территории Украины остались бы западные вооруженные силы, которые гарантировали бы, что он никогда не сможет возобновить войну.

Фридман считает, что причина, по которой США якобы не могут оказать давление на Путина, заключается в том, что Вашингтон не знает, что делает. Он уверен, что Трампу стоит использовать все рычаги влияния на Путина.

Колумнист заявил, что США могли бы изолировать Россию и нанести сокрушительный удар по ее экономике. Также он считает, что Вашингтон мог бы настроить россиян против Путина и всего Кремля, чтобы заставить его изменить курс.

«И что сделал Трамп с точки зрения этих мер? Он прекратил все финансирование Украины со стороны США на покупку американского оружия, отказался предоставить ей доступ к важнейшему оружию, такому как наши крылатые ракеты Tomahawk, которые могли бы нанести Путину серьезный ущерб вблизи его границ. Также он нагло солгал, что войну начала Украина, а не Россия, и что незаконным диктатором является лидер Украины, а не России», - добавил Фридман.

Российская угроза Украине не закончится, пока Путин не уйдет

Также колумнист назвал Путина «огромным дураком, которого будут помнить за войну против Украины». По его словам, Россия, вероятнее всего, станет энергетической колонией Китая, что войдет в историю как один из главных позоров диктатора.

«Да, Путин любит хвастаться своими гиперзвуковыми ракетами. Интересно, работают ли они лучше, чем главная стартовая площадка, которую Россия использует для отправки космонавтов и грузов на Международную космическую станцию. Напомню, что эта стартовая площадка обрушилась на прошлой неделе после запуска трех космонавтов. Это означает, что Россия утратила способность запускать людей в космос, чего не происходило с 1961 года», - подчеркнул журналист.

Фридман уверен, что российская угроза Украине не закончится, пока Путин не уйдет. Тем не менее, он уверен, что избавиться от него - задача российского народа. По его словам, задача США заключается в том, чтобы усилить давление на Путина.

США не смогут закончить войну в Украине, пока в администрации Трампа будет хаос

Ранее бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что последние несколько месяцев по вопросу урегулирования войны в Украине были очень напряженными. По его словам, одной из причин является то, что президент США Дональд Трамп поставил перед своей командой почти невозможную задачу - прекратить войну между двумя странами, которые решительно настроены продолжать борьбу за совершенно противоположные цели.

Даалдер считает, что Трамп руководит правительством США так же, как семейным бизнесом - со своего рабочего места в Овальном кабинете, где он проводит встречи со всеми, звонит кому угодно, а затем принимает решения по политике по собственному желанию. В то же время его помощники работают почти полностью самостоятельно.

