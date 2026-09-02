Работники в Солигорске жили полгода без зарплаты 4 2.09.2026, 20:08

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Сколько им должны.

В Солигорске 26 работникам не платили зарплату с января по июнь 2026 года. Руководитель оказался должен круглую сумму, сообщает местная прокуратура.

Специалисты обнаружили нарушение в ходе проверки исполнения законодательства о труде. Без денег остались работники одной из спортивных организаций.

«Указанные нарушения законодательства о труде повлекли за собой существенное причинение вреда правам и законным интересам граждан”, – подчеркнули в прокуратуре.

По итогам проверки прокурор вынес председателю общественного объединения предписание, в котором потребовал принять меры по выплате причитающихся работникам сумм.

Нужно было погасить задолженность в 270 тыс. руб. или же выплатить более чем 10 тыс. руб. каждому работнику.

Вместе с этим Слуцкому межрайонному отделу Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда направлено поручение о подготовке в отношении руководителя организации дела об административном правонарушении.

В конце концов работники получили свои деньги, а председатель общественного объединения привлечен к административной ответственности. Правда, наказали его не очень строго – штрафом в размере 4 базовых величин (180 руб.).

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