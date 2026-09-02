Белорус втайне съел два десятка соседских кур

Белорус втайне съел два десятка соседских кур12
- 2.09.2026, 20:43
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«Хитрый лис» пощадил лишь несушек.
В Дятловском районе мужчина украл и съел почти два десятка соседских кур, пишет Telegram-канал OC Exclusive.
Мужчина регулярно наведывался в курятник на протяжении почти двух месяцев. Продолжил бы и дальше, но хозяйка заподозрила неладное.
Не досчитавшись значительного количества куриных душ, женщина обратилась в милицию. Выяснилось, что хитрым лисом оказался ее 63-летний сосед.
За полтора месяца мужчина успел украсть 19 кур. Птицу запихивал в мешок и относил на свой участок, где убивал и готовил из нее еду.
Незавидной участи избежали только две последние цыпы и то только потому, что снесли яйца. Ежедневная яичница идеально вписалась в домашнее меню. Впрочем, для фигуранта оно может стать казенным и куда более разнообразным – на мужчину завели уголовное дело за кражу.