Авианосец США Abraham Lincoln впервые за 286 дней зашел в порт
- 2.09.2026, 21:17
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Он не заходил долгое время в порт из-за участия в военной операции США против Ирана.
Авианосец США USS Abraham Lincoln прибыл в Таиланд после 286-дневной командировки. Военный корабль пробудет в порту Лаем-Чабанг четыре дня, после чего проследует до Сан-Диего.
Авианосец не заходил в порт более девяти месяцев из-за участия в военной операции США и Израиля против Ирана.
Как сообщило Associated Press, на корпусе корабля виднелись большие пятна, похожие на ржавчину — особенно выше ватерлинии и по краю зоны размещения истребителей и вертолетов. Командир авианосца Дэн Килер назвал такой облик «нормальным» после длительного развертывания.