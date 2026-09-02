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Авианосец США Abraham Lincoln впервые за 286 дней зашел в порт

  • 2.09.2026, 21:17
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Авианосец США Abraham Lincoln впервые за 286 дней зашел в порт
Фото: AFP/Getty Images

Он не заходил долгое время в порт из-за участия в военной операции США против Ирана.

Авианосец США USS Abraham Lincoln прибыл в Таиланд после 286-дневной командировки. Военный корабль пробудет в порту Лаем-Чабанг четыре дня, после чего проследует до Сан-Диего.

Авианосец не заходил в порт более девяти месяцев из-за участия в военной операции США и Израиля против Ирана.

Как сообщило Associated Press, на корпусе корабля виднелись большие пятна, похожие на ржавчину — особенно выше ватерлинии и по краю зоны размещения истребителей и вертолетов. Командир авианосца Дэн Килер назвал такой облик «нормальным» после длительного развертывания.

Фото: AFP/Getty Images
Фото: AFP/Getty Images
Фото: AFP/Getty Images
Фото: AFP/Getty Images
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