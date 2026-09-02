Венесуэла подписала нефтяные соглашения с Chevron и Eni 12 2.09.2026, 20:59

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Договоры были подписаны во время визита в Венесуэлу министра энергетики США.

Венесуэла подписала соглашения с американской нефтегазовой корпорацией Chevron и итальянской Eni по расширению их деятельности в стране. Об этом сообщили сами компании. Соглашения подписаны во время визита в Венесуэлу министра энергетики США Криса Райта.

Chevron заявила, что она получит доступ к двум месторождениям нефти в бассейне реки Ориноко. Компания собирается инвестировать в добычу в Венесуэле $7 млрд и в течение пяти лет нарастить производство с примерно 280 тыс. баррелей нефти в день до 600 тыс. баррелей в день. Eni также сообщила, что по условиям соглашения она займется разработкой нефтяного месторождения в бассейне Ориноко.

В конце августа президент США Дональд Трамп заявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории», в результате которой США будут контролировать значительную часть венесуэльской нефти. Критики сравнивали соглашение с колониализмом XIX века. Reuters пишет, что в ходе визита господина Райта планируется также подписание соглашений Венесуэлы с другими нефтегазовыми компаниями, в том числе колумбийской Geopark.

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