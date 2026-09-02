Анджей Почобут встретился с Папой Римским в Ватикане 2.09.2026, 20:51

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Andrzej Poczobut

Foto: PAP/Art Service

Экс-политзаключенный попросил понтифика благословить Беларусь.

Бывший политзаключенный Анджей Почобут встретился с Папой Римским Львом XIV. Встреча состоялась 2 сентября в Ватикане после общей аудиенции, cообщает PAP.

Во время встречи Почобут попросил Папу Римского благословить Беларусь, свою семью и Союз поляков в Беларуси. Он также подарил понтифику копию иконы Божией Матери Конгрегатской, которая несколько веков назад прибыла из Апостольского Престола в Гродно и стала одним из символов польского католицизма. Почобут попросил благословить эту икону, чтобы она могла позже вернуться в Гродно и остаться в Союзе поляков в Беларуси.

Анджей Почобут отметил, что для католика встреча с Папой Римским — это особое событие. По его словам, последние месяцы были очень насыщенными, и перед возвращением в Беларусь он чувствовал нарастающее внутреннее напряжение. Теперь, после разговора с понтификом, он чувствует себя намного спокойнее.

Говоря о положении поляков в Беларуси, Почобут отметил, что оно остается сложным. После освобождения он провел много бесед с представителями Союза поляков и теперь гораздо больше знает о ситуации. По его словам, в ближайшее время станет ясно, как на самом деле обстоит дело.

To zaszczyt gościć w @PLinVatican Andrzeja Poczobuta - symbol walki o prawdę, wolność i demokrację. Dziękujemy za inspirującą rozmowę. pic.twitter.com/8cIuG4lOGK — PLinVatican (@PLinVatican) September 2, 2026

Вспоминая свои годы в тюрьме, Почобут рассказал, что Рождество и Пасха в заключении мало чем отличались от других дней. Однажды в камере на 12 человек с ним был только один другой католик, а остальные были православными. Несмотря на это, он собрал всех за столом и поделился с ними оплатком. Однажды оплатек, переданный ему из другого тюремного блока польским заключенным, чуть не стал настоящим чудом.

О смерти Папы Франциска Почобут узнал с большой задержкой, так как в тот период он уже содержался в усиленной изоляции. Об избрании Льва XIV он услышал по белорусскому государственному радио, которое иногда включали в тюрьме.

В настоящее время Почобут работает над книгой о своем жизненном опыте. Он признается, что хочет подробно рассказать историю своих пяти лет в плену, поскольку даже самое длинное интервью не позволяет ему передать все, что он пережил. По его словам, он надеется поставить точку в этой истории в этой книге и тем самым закрыть для себя эту главу.

Почобут также признался, что годы заключения оставили у него психологические последствия. Однако, по его словам, он справляется с ними.

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