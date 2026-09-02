Во Франции планировали похищение Мбаппе 3 2.09.2026, 19:01

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Злоумышленники задержаны.

Во Франции 18-летнего парня, уже находившегося под стражей за сутенерство и грабежи, подозревают в организации в апреле—августе 2026 года серии ограблений и попыток похищения людей. Среди тех, на кого планировала напасть банда, были бизнесмены, рэпер и нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, пишет Le Parisien.

Мужчине по имени Клеман 21 августа предъявили обвинения в организованном вооруженном ограблении, он попытался оспорить арест и помещение в одиночную камеру, но во время слушаний по апелляции 2 сентября представитель прокуратуры заявил, что обвиняемый «замешан в новом деле, касающемся известного рэпера и футболиста».

Источник газеты рассказал, что главарь банды отдавал приказы сообщникам по телефону из тюрьмы. В изъятых телефонах полиция обнаружила 26 адресов богатых певцов, футболистов и бизнесменов.

Ранее в отношении этого мужчины суды выносили приговоры по делам, связанным с наркотиками и ограблением с применением насилия.

Мбаппе, лучший бомбардир в истории чемпионатов мира, с 2024 года играет за «Реал».

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