Германия впервые испытала баллистическую ракету 5 2.09.2026, 19:31

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Подготовка к запуску велась втайне.

Военно-морские силы Германии успешно испытали израильскую баллистическую ракету типа Lora (Long Range Attack — «дальнобойная атака») в Северной Атлантике, передает Tagesspiegel. Запуск прошел в ночь на 2 сентября, для чего два немецких фрегата были переброшены в морской район между Ирландией и Исландией. «Я очень доволен результатом… С точки зрения защиты Германии и наших союзников это испытание знаменует собой новую главу в области сдерживания и боеготовности на море», — заявил инспектор ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Как.

Подготовка к запуску велась втайне. Испытание состоялось всего через несколько часов после того, как министр внутренних дел Германии Александер Добриндт обвинил Россию в попытке устроить взрыв с помощью дрона в аэропорту Лейпцига. Lora производства Israel Aerospace Industries имеет дальность до 500 км. Если Берлин примет решение о закупке системы, она станет первой баллистической ракетой на вооружении бундесвера. Такие ракеты отличаются от крылатых значительно более высокой скоростью полета.

По данным производителя, Lora предназначена для высокоточных ударов и «способна поражать стратегические цели в глубине территории противника с мобильных или морских платформ». Утверждается, что любая обнаруженная цель в пределах дальности действия может быть уничтожена в течение десяти минут.

На данный момент на вооружении бундесвера находятся порядка 600 немецко-шведских крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км. Их запускают с истребителей. Ракета предназначена для поражения укрепленных целей. Она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность до 500 км. При этом Taurus летает на предельно низкой высоте — около 50 метров, что мешает ее обнаружению радарами. Lora, напротив, резко набирает высоту, затем движется по баллистической траектории и после этого быстро и под большим углом направляется к цели.

У бундесвера существует дефицит дальнобойного высокоточного вооружения. Для сдерживания России правительство Германии также намерено закупить у США ракеты Tomahawk. Договоренность об этом была достигнута на полях саммита НАТО в Анкаре 7 июля. Ракеты Tomahawk имеют дальность до 2500 км, то есть смогут поражать цели внутри России. Расстояние от Москвы до Берлина по прямой составляет около 1600 км.

Одновременно Германия готовит модернизированную модель Taurus, производство которой планируется запустить в 2029 году, а также вместе с союзниками разрабатывает новые дальнобойные ракетные системы для размещения в Европе.

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