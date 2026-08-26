Это одна из важнейших новостей 11 Аркадий Бабченко

26.08.2026, 22:30

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Важнее, чем удары по Wildberries и НПЗ.

Концерты Канье Уэста в Питере были отменены «по звонку из Москвы» — он не был согласован «в необходимых инстанциях. По данным СМИ, гонорар рэпера должен был составить 1,5 миллиарда рублей. Тем временем, с сайта «Газпром Арены» пропал анонс выступления Канье.

Все стебутся над этим, но, на самом деле, это одна из важнейших новостей. Я ждал чего-то подобного — не отмены концертов, конечно, а начала этой стадии. Перехода в эту фазу.

Лет двадцать назад мне на глаза попалась прекрасная история о том, как перед Русско-Японской войной 1905 года российская делегация, в состав которой входили, к слову, особы царствующей семьи, какие-то там князья Николай Николаичи, отправилась куда-то там в Аргентину что ли, закупать броненосцы. Условные аргентинцы предложили им новейшие великолепные корабли по минимальной цене. Идеальный контракт. Лучше не бывает.

На что русские сказали — вы больные что ли? А откат?

И купили какой-то старый толстый тихоходный хлам в условной Бразилии за бешеные бабки, но с огроменным откатом.

И через пару месяцев этот хлам был благополучно разбит вдребезги на Цусиме. Так вот.

Концерт этого полоумного, но знаменитого недоутырка, предельно важен для России. Это очередное снятие блокады, очередное пробитие бойкота, пробитие информационных санкций. Это звезда планетарной величины на «Газпром-Арене» — и не какая-нить там замшелая ополоумевшая от алкоголя типа Депердье или Матье — а самый настоящий кумир молодежи, звезда тик-тока.

Для уходящей во всю большую изоляцию России этот концерт — важнейшее геополитическое событие. Это вот прям пятерка с плюсом пиарщикам. Это на самом верху согласовывалось, я уверен. И все эти рассказы о том, что Уэста не пустили из-за каких-то там свастик, неоднозначных фашиствующих высказываний, оскорблений дедовоевалов, несоответсвию православным ценностям — все это полная собачья чушь.

У вас вон главный русский, Шаман, зигует во всю, и ничего.

За 17,8 миллионов американских рублей Канье не только бы свастику стер и звезду на лбу нарисовал, а еще бы кое-что сделал в прямом эфире на сцене. Депардье за двушку в Саранске в валенках плясал, а уж тут-то…

Кошмарят его сейчас по одной единственной причине — организаторы не занесли откат в «необходимые инстанции». И все.

И именно вот эта фраза про звонок из Москвы и необходимые инстанции, говорит о том, что из фазы более-менее всеобщего объединения вокруг войны, назначения Белоусова и проведенной им чистки от воров и коррупционеров в Минобороне, заработавшего ВПК, научившегося выпускать современные дроны, народной поддержки царя и национального ликования от возвращения Крыма в родную гавань — что все вместе, собственно, таким громоздким образованиям, как империи, не свойственно — Оркостан возвращается в свое оригинальное состояние.

Царствующие особы Николай Николаичи опять забили на нужды России и начали пи*дить деньги на откатах в огромных количествах.

А значит — дальше они будут закупать шлак, производить шлак, делать шлак, гнать туфту, делать план по валу огромными приписками — и все остальное прочее, что всегда разваливало эту страну, какой бы политический строй в ней ни был: царизм ли, социализм ли, путинизм ли…

Николай Николаичи решили, что гори оно все огнем, пошел к черту, это ваш Николашка Второй со своим Канье и гоеполитическими интересами России — и пора опять начинать большой хапок.

И это вот прям отличная, превосходная новость.

Это прям даже лучше чем все Вайлдберезы, Озоны и НПЗ вместе взятые. Это важнее прилета Рэдклифа к узнику Азбакана. Это вот прям позитив-позитив.

Понятно, что на все это нужно время, совку на развал понадобилось вообще семьдесят лет, но дорогу осилит идущий. Первый шаг сделан. Удачи вам в вашем начинании, ребят. Не останавливайтесь. Хапайте, пилите, откатывайте как только можете. На чем только можете.

Аркадий Бабченко, Facebook

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